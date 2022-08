Baru 25 dari 70 Gedung di Jl Sudirman-Thamrin yang Tak Berpagar

Jakarta, Beritasatu.com - Sedikitnya 25 dari 70 gedung di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin Jakarta yang tidak berpagar sama sekali atau setidaknya mengganti pagar tinggi mereka dengan tanaman pendek. Gedung di Jl Sudirman-Thamrin itu menjadi lebih berkesan humanis bagi warga.

Wajah koridor Jalan Sudirman-Thamrin sudah berubah drastis semenjak selesainya pembangunan moda transportasi publik MRT yang melintasi koridor tersebut pada 2019. Pemprov DKI Jakarta membenahi trotoar di sepanjang koridor jalan protokol Jakarta itu.

Secara estetika maupun fungsional kondisi trotoar sangat memanjakan pejalan kaki. Kondisi ini semakin kondusif didukung oleh gedung-gedung tinggi yang membuka area halamannya tidak lagi berbatas dengan trotoar.

Berdasarkan pengamatan Beritasatu.com, gedung yang masih berpagar memiliki bentuk pagar yang beragam. Gedung Lippo Thamrin di Jalan MH Thamrin sebagai contoh, berpagar kaca tidak seperti bentuk pagar pada umumnya.

Gedung berpagar kokoh antara lain Gedung Da Vinci di Jalan Jenderal Sudirman. Pagarnya terbuat dari besi dan tembok meski tidak menjulang tinggi.

Hotel Sari Pacific Jakarta, juga di Jalan MH Thamrin kini terlihat tengah membongkar pagar. Meski hingga Minggu (21/8/2022) tampak belum selesai, kesan trotoar yang lebih luas semakin terasa bagi setiap pejalan kaki. Antara trotoar dengan halaman hanya dibatasi partisi setinggi betis orang dewasa.

Sedangkan gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jalan Jenderal Sudirman sudah tidak memiliki pagar sehingga trotoar di jalan tersebut terkesan luas dan nyaman untuk pejalan kaki.

Sarinah di Jalan MH Thamrin adalah salah satu gedung yang juga memiliki halaman selaras trotoar.

Presiden Joko Widodo meresmikan Sarinah dengan wajah barunya pada Kamis (14/07/2022). Renovasi gedung pusat perbelanjaan pertama di Indonesia yang digagas Ir. Soekarno itu dimulai sejak akhir Juli 2020 dan mulai dibuka Maret 2022.

Satu-satunya mal yang berstatus cagar budaya di Indonesia ini mengalami transformasi. Gedung Sarinah yang direnovasi terlihat lebih modern tanpa menanggalkan identitasnya sebagai gedung bersejarah.

Wajah baru Gedung Sarinah mengusung konsep community mall atau mal komunitas. Gedung yang berdiri Agustus 1966 ini diharapkan dapat menjadi tempat berkumpul anak muda dan komunitas. Tak mengherankan bila bagian depan dan samping didesain lega.

Kondisi trotoar dan gedung tak berpagar memang sangat menunjang kebiasaan masyarakat berjalan kaki. bisa dibayangkan bila gedung-gedung di kawasan Sudirman-Thamrin membongkar pagar-pagar tingginya. Minimal gedung pemerintahan seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jl Jenderal Sudirman.

Meski pagar saat ini berupa tembok dan teralis besi yang memungkinkan mata memandang halaman gedung, akan sangat menarik bila pembatas tersebut dihilangkan.

Trotoar yang dibangun Pemprov DKI di koridor Sudirman-Thamrin selain membuat nyaman warga saat keluar masuk stasiun MRT di bawah tanah, juga ramah bagi penyandang disabilitas. Jalur khusus berwarna kuning di tengah-tengah trotoar menjadi penanda bagi penyandang disabilitas menyusuri trotoar sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin.

Tak kalah menarik adalah pembangunan jalur khusus sepeda. Jalur dengan dicat warga hijau ini memanjakan para pegowes menikmati akhir pekan sambil berolahraga.

Dalam akun Instgaram @aniesbaswedan yang diunggah pada 3 Juni 2022 lalu, Pemprov DKI Jakarta terus mendorong budaya bersepeda yang termasuk kendaraan bebas emisi. DKI Jakarta juga telah membangun sekitar 90 kilometer jalur sepeda, dengan harapan dapat mencapai target 500 kilometer jalur sepeda di seluruh Jakarta.

Menurut pengamat kebijakan publik, Sugiyanto, fungsi jalur pedestrian atau trotoar akan menjadi penting bagi pejalan kaki yang menggunakan transportasi massal. Pemerintah daerah membangun jalur pedestrian untuk memudahkan warga mengakses transportasi massal atau dari transportasi massal hendak menuju ke tempat kerja, yakni perkantoran di sepanjang Sudirman-Thamrin.

Karena itu keberadaan MRT dan Busway, juga KRL Jabodetabek yang terintegrasi sangat ideal bila disertai dengan jalur pedestrian yang nyaman dan estetis. Salah satunya adalah dukungan gedung-gedung yang membuka diri tidak terkesan angkuh dengan pagar tinggi.

Berikut ini daftar gedung- gedung di koridor Sudirman-Thamrin

Gedung tidak berpagar

1 Gedung IDX

2 Menara Mandiri

3 Sequis Center

4 Graha CIMB Niaga

5 Ratu Plaza

6 FX Sudirman

7 BRI

8 (dalam renovasi)

9 (dalam renovasi)

10 Intiland Tower

11 UOB

12 Menara BCA

13 Kempinski

14 The Plaza

15 Menara Topas

16 Gedung Jaya

17 Sari Pacific

18 Sarinah

19 Oil Center

20 Plaza bank index

22 Bumiputera

23 Sudirman Plaza

24 Millenium centennial cente

25 (dalam renovasi)

Berpagar

1 Direktorat Pajak

2 Plaza Asia

3 Menara Sudirman

4 PT Asuransi MSIG Indonesia

5 Makarim And Taira

6 PT Graha Metropolitan Asia

7 Kementerian PAN-RB

8 Panin Bank

9 Kemendikbudristek

10 Le Meridien

11 Grand Sahid Jaya

12 Davinci

11 Mid Plaza

12 Wisma Nugra Santana

13 Menara Astra

14 Prince Center building

15 Wisma Keiai

16 Graha BNI

17 Plaza Galeon

18 PI dan Grand Hyatt

19 Kedubes Jepang

20 Lippo Thamrin

21 Bawaslu

22 Menara Thamrin

23 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

24 Kemenag

25 BI

26 Sekjen ESDM

27 -

28 Bangkok Bank

29 Wisma Mandiri

30 Menara Cakrawala

31 Kedubes Prancis

32 Sinarmas Land Plaza

33 Pullman

34 Deustche Bank

35 Mandarin Oriental

36 Kedubes Jerman

37 The City Tower

38 Wisma Indosemen

39 Chase Plaza

40 International Financial Center

41 Mayapada Tower 2

42 WTC

43 (dalam renovasi)

44 Plaza Sentral

45 Atma Jaya

