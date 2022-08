Kasus Cacar Monyet di Amerika Serikat Melampaui 15.000

Washington, Beritasatu.com- Kasus cacar monyet di Amerika Serikat (AS) telah melampaui 15.000, menurut data dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC). Seperti dilaporkan USNews.com, Senin (22/8/2022), jumlah itu adalah total tertinggi dari negara mana pun.

CDC menyebut negara bagian yang melaporkan kasus terbanyak termasuk California, Texas, Florida, Georgia, New York, dan Illinois. Selama seminggu terakhir, AS juga mengalami peningkatan infeksi cacar monyet terbesar di negara mana pun, menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Namun, secara global, jumlah kasus baru yang dilaporkan menurun minggu lalu dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Menurut WHO, ada 10 negara yang paling terkena dampak adalah AS, Spanyol, Brasil, Jerman, Inggris, Prancis, Kanada, Belanda, Peru, dan Portugal.

Seperti dilaporkan Xinhua, Minggu (21/8/2022), distribusi vaksin cacar monyet di Amerika Serikat (AS) dinilai belum tepat sasaran. CNN menyebut belum ada bukti perlindungan vaksin menjangkau orang-orang yang paling berisiko.

Laporan menyebut sekitar tiga bulan setelah wabah cacar monyet yang sedang berlangsung di negara itu, ada lebih dari 12.000 kasus dan terus bertambah.

"Tetapi meskipun pasokan vaksin Jynneos meningkat -- dan strategi baru yang dapat memperpanjang pasokan saat ini lima kali lebih jauh -- masih belum ada bukti bahwa perlindungan menjangkau mereka yang paling berisiko," kata laporan itu.

Analisis terperinci dari catatan kasus cacar monyet yang diterbitkan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS bulan ini menawarkan wawasan baru tentang populasi mana yang terpengaruh secara tidak proporsional dalam wabah, termasuk orang kulit hitam dan Hispanik.

Tetapi masih belum ada pandangan nasional tentang siapa yang telah menerima vaksin. Menurut laporan, data tingkat negara bagian yang terbatas yang tersedia tidak menjanjikan.

