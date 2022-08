Educourse Dukung Program Sekolah Sehat Kemendikbudristek

Jakarta, Beritasatu.com - Perusahaan rintisan atau startup Educourse di bawah naungan PT Maleo Edukasi Teknologi bersama tujuh mitra industri Kemendikbudristek, mendukung program kampanye Sekolah Sehat untuk mewujudkan anak sehat, kuat, cerdas, dan berkarakter. Hingga saat ini, lebih dari 12.450 sekolah di seluruh Indonesia akan menerima kontribusi.

CEO Educourse, Mutiara Hikma Mahendradatta mengatakan, Educourse sebagai mitra Kemendikbudristek mengambil peran penting dalam mengemas kampanye sekolah sehat dengan pelatihan coding berbasis STEAM.

"It’s not about being digital. It’s about students who are born digital. Didiklah anak sesuai dengan zamannya. Metode Kampanye konvensional saat ini sudah tidak terlalu efektif. Kita harus menyajikan kampanye yang menarik sesuai dengan anak digital saat ini," ujar Mutiara Hikma Mahendradatta dalam keterangannya kepada Beritasatu.com, di Jakarta, Selasa (23/8/2022).

Mutiara Hikma memberikan contoh kampanye yang dilakukan Educourse seperti membuat game memilah milih sampah, membuat animasi anak menggosok gigi, tentunya akan semakin seru dan sesuai dengan zamannya.

"Ingatan mereka akan kampanye ini juga semakin kuat, karena mereka sendiri yang membuat kampanyenya masing-masing, dan tentunya secara tidak langsung akan meningkatkan kreaktivitas dan inovasi mereka," imbuhnya.

Menurut Nutiara, pelatihan pembelajaran coding dengan tema Anak Sehat, Kuat berkarakter tersebut akan menjadi bagian dari gerakan sejuta siswa digital. Kolaborasi mitra dan pemerintah ini, diyakini akan semakin memberikan manfaat bagi seluruh siswa di Indonesia.

"It’s time we digitally empower the new generation, going beyond the simple theme of simple act. Anak-anak akan senang dengan kampanye sekolah sehat ini," tegasnya.

Mutiara menambahkan, Educourse akan keliling ke beberapa sekolah di Indonesia dan mengajarkan serta mengajak anak-anak untuk berkarya.

"Anak-anak sendiri yang nanti membuat karya digitalnya, bukan kita yang memberikan iklan instan. Tapi kita memberikan bahan dan cara mengolahnya. Mereka sendiri yang akan berlomba-lomba menunjukkan hasil karyanya dan memviralkan dengan caranya. Side effect ini yang kita butuhkan mengembangkan kemampuan didukung dengan momentum kampanye yang tepat," pungkasnya.

