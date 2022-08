Masjid At Thohir Bantah Larang Wanita Tak Berhijab Beribadah

Depok, Beritasatu.com - Pengurus Masjid At Thohir Cimanggis Depok menegaskan pihaknya tak pernah melarang wanita tanpa hijab untuk beribadah. Direktur Masjid At Thohir H. Rachmatullah menyampaikan hal itu menanggapi unggahan sebuah video di media sosial yang mengesankan adanya pelarangan wanita tanpa hijab beribadah di masjid itu.

"Atas nama Masjid At Thohir kami menyayangkan beredarnya isu yang mengesankan Masjid At Thohir telah melarang wanita tanpa hijab beribadah. Kami tak pernah melarang mereka yang tak berhijab beribadah di sini. Masjid At Thohir sangat menjunjung toleransi antar umat manusia maupun sesama Muslim," ujar Direktur Masjid At Thohir, H Rachmatullah melalui keterangan tertulisnya Rabu (24/8/2022).

Pengurus Masjid At Thohir mengaku telah melakukan investigasi atas informasi yang beredar di sosial media yang menyebut adanya semacam “perundungan” kepada pengunjung wanita tanpa hijab yang ingin beribadah di sana. Informasi itu coba diklarifikasi lewat CCTV yang dipasang di setiap sudut masjid.

Dari rekaman CCTV terungkap bahwa tak ada larangan atau perundungan yang dilakukan oleh pengurus masjid. Sebaliknya kejadian yang berlangsung adalah salah satu jamaah memberi isyarat sekilas kepada seorang wanita agar mengenakan hijab.

Sumber: BeritaSatu.com