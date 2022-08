Sandiaga Uno: Kunjungan Wisman Mampu Lampaui Target

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyatakan realisasi kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia untuk tahun 2021 masih mampu melampaui target yakni sebanyak 1,56 juta orang dan target 1,5 juta orang.

Dari jumlah kunjungan tersebut, terdapat 5 negara dengan kunjungan terbanyak ke Indonesia yakni Timor Leste (819.500 kunjungan), Malaysia (480.700 kunjungan), Tiongkok (54.700 kunjungan), Papua Nugini (31.700 kunjungan), dan Amerika Serikat (21.960 kunjungan).

Advertisement

"Waktu lama tinggal dibandingkan di tahun 2020 meningkat secara drastis dari 13,6 hari di tahun 2020 menjadi 59,88 hari, dan total belanja dari 2.165 dolar AS ke 2.356 dolar AS per kunjungan. Ini suatu pencapaian yang patut kita syukuri,” kata Sandiaga dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR di Jakarta, Rabu (24/8/2022).

BACA JUGA

Kunjungan Wisman di Semester I 2022 Melonjak 929,66%

Disebutkan Sandiaga, komposisi pengeluaran wisman tertinggi ada pada akomodasi, makanan dan minum, serta belanja lainnya.

Sementara untuk jumlah kunjungan wisatawan nusantara (wisnu) mencapai 603,02 juta perjalanan. Angka tersebut berhasil jauh melampaui target sebanyak 198juta sampai 220 juta orang. Mayoritas wisnu melakukan perjalanan wisata ke lima provinsi tujuan yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Kelima provinsi tersebut mendominasi kunjungan wisman hingga 78%.

Dari capaiannya tersebut, kata Sandiaga, pariwisata Indonesia berhasil naik 12 peringkat menjadi posisi 32 dari sebelumnya ada di 44 dari target 39-36 di Travel and Tourism Development Index 2021.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com