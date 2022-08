Hendardi: Penanganan Kasus Brigadir J Sudah On the Right Track

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Setara Institute Hendardi menilai penanganan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J sudah di jalur yang benar. Percepatan pelimpahan dan persidangan kasus itu dapat menyudahi prahara di tubuh kepolisian.

“Secara garis besar, paparan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam merespons berbagai pertanyaan menunjukkan bahwa penanganan kasus sudah on the right track,” kata Hendardi dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Kamis (25/8/2022).

Advertisement

Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Kapolri pada Rabu (24/8/2022), menunjukkan soliditas Polri dan dukungan politik kuat dari parlemen untuk reformasi Polri. Hadir lengkap dengan didampingi pejabat-pejabat utama Polri, Kapolri menepis berbagai keraguan publik tentang soliditas Polri sebagai akibat lanjutan dari kejahatan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo (FS), termasuk memeriksa 97 orang anggota Polri.

BACA JUGA

Mahfud Sebut Ferdy Sambo Sempat Hubungi Anggota DPR

Penindakan terhadap sejumlah anggota, perwira menengah dan perwira tinggi Polri sesuai dengan tingkat keterlibatannya, menurut Hendardi, di satu sisi telah memunculkan ketegangan baru, karena aroma kontestasi dan faksionalisasi di tubuh Polri. Namun, hal itu justru menunjukkan efektivitas langkah dan kepemimpinan Kapolri dengan mengambil kendali penanganan kasus dan agenda pemulihan kepercayaan publik.

“Sejumlah anggota DPR juga mengingatkan pentingnya percepatan penanganan anggota Polri yang dianggap melanggar kode etik segera dilakukan, termasuk pernyataan clearance dari Kapolri atas sejumlah anggota yang sudah diperiksa, tetapi sebenarnya tidak terlibat. Dengan demikian, konsolidasi internal Polri pada jalan perbaikan baru yang holistik bisa diakselerasi,” kata Hendardi.

“Segera setelah semua langkah presisi dilakukan Kapolri dalam merespons prahara di tubuh Polri, tugas mendesak Kapolri adalah menyusun langkah-langkah strategis lanjutan sebagai agenda reformasi Polri,” imbuhnya.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com