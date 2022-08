Agus Jabo Masuk Radar Bakal Capres, Hasil Kerja Jajaran Partai Prima

Jakarta, Beritasatu.com - Nama Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Agus Jabo Priyono secara mengejutkan berhasil menembus deretan kandidat calon presiden (capres). Hal ini dinilai hasil dari kerja jajaran Partai Prima.

“Hasil tersebut merupakan buah dari kerja keras semua jajaran Partai Prima mulai dari pihak pengurus dari tingkat pusat sampai kecamatan dan ranting serta hal kerja keras semua kader Partai Prima,” kata Wakil Ketua Umum Prima, Alif Kamal, Kamis (25/8/2022).

Advertisement

Menurut Alif, elektabilitas Agus Jabo tersebut membanggakan sekaligus menjadi tantangan untuk mempertahankan dan terus meningkatkan popularitas, elektabilitas Partai Prima menjelang Pemilu 2024.

“Menjadi keyakinan kami di Prima dengan semangat gotong royong dari segenap pengurus dan kader, militansi yang terus kami jaga untuk memperkenalkan Prima ke khalayak membuat kami optimistis memenangkan kompetisi Pemilu 2024,” kata Alif.

Diketahui, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melakukan survei pada 5 Agustus-13 Agustus 2022 di 34 provinsi. Jumlah responden 1.053 orang. Angka margin of error survei plus minus 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Elektabilitas Agus Jabo memang di bawah angka 1 persen dalam survei top of mind capres. Namun, Agus isa mengalahkan elektabilitas beberapa ketua umum partai yang sudah mapan di parlemen, seperti Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Alif Kamal mengatakan di antara ketum partai baru, hanya Agus Jabo yang masuk dalam radar survei SMRC. “Menurut kami ini menunjukkan Prima mempunya nilai ketertarikan lebih diantara partai-partai baru yang ada,” ujar Alif Kamal.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com