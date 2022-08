WHO Laporkan Lebih dari 41.000 Kasus Cacar Monyet Global

Jenewa, Beritasatu.com- Organisai Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan lebih dari 41.000 kasus cacar monyet global. Seperti dilaporkan Xinhua, Kamis (2/8/2022), WHO juga menyebut 12 kasus kematian telah dilaporkan dari 96 negara, dengan sebagian besar kasus dari Amerika Serikat (AS).

Menurut WHO, jumlah kasus cacar monyet yang dilaporkan secara global turun 21 persen pada minggu lalu, membalikkan tren peningkatan infeksi selama sebulan dan kemungkinan sinyal wabah di Eropa mungkin mulai menurun.

"Ada tanda-tanda wabah melambat di Eropa, di mana kombinasi langkah-langkah kesehatan masyarakat yang efektif, perubahan perilaku dan vaksinasi membantu mencegah penularan," kata direktur jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam konferensi pers.

Namun, lebih dari selusin negara mengalami peningkatan jumlah kasus mingguan dengan peningkatan tertinggi dilaporkan di AS. Lebih dari 34 persen dari jumlah kasus global saat ini ada di AS.

WHO menyatakan infeksi di wilayah Amerika menunjukkan "peningkatan tajam yang berkelanjutan" pada minggu sebelumnya.

Badan kesehatan PBB melaporkan 5.907 kasus baru setiap minggu dan mengatakan dua negara, Iran dan Indonesia, melaporkan kasus pertama mereka. Hingga saat ini, lebih dari 45.000 kasus telah dilaporkan di 98 negara sejak akhir April.

Kasus di Amerika menyumbang 60 persen kasus pada bulan lalu, kata WHO, sementara kasus di Eropa sekitar 38 persen. Dikatakan, infeksi di Amerika menunjukkan "peningkatan tajam yang berkelanjutan."

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Afrika mengatakan pada hari Kamis bahwa benua itu memiliki 219 kasus baru yang dilaporkan dalam seminggu terakhir, melonjak 54 persen. SMenurut CDC, sebagian besar berada di Nigeria dan Kongo.

Pada awal Juli, hanya beberapa minggu sebelum badan tersebut menyatakan penyebaran internasional penyakit itu sebagai keadaan darurat global, direktur WHO Eropa mengatakan negara-negara di kawasan itu bertanggung jawab atas 90 persen dari semua kasus cacar monyet yang dikonfirmasi laboratorium.

Otoritas kesehatan Inggris menyatakan pekan lalu setelah melihat penurunan jumlah kasus baru yang dilaporkan setiap hari bahwa ada "tanda-tanda awal" wabah cacar monyet di negara itu melambat.

Badan Keamanan Kesehatan Inggris menurunkan peringkat wabah cacar monyet di negara itu bulan lalu, dengan mengatakan tidak ada bukti bahwa penyakit yang dulu langka itu menyebar ke luar pria yang gay, biseksual, atau berhubungan seks dengan pria lain.

Sejak wabah cacar monyet di Eropa dan Asia Utara merica diidentifikasi pada bulan Mei, WHO dan lembaga kesehatan lainnya telah mencatat bahwa penyebarannya hampir secara eksklusif pada pria yang berhubungan seks dengan pria.

