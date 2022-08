Menlu Retno: Demokrasi Jadi Aset Politik Luar Negeri Indonesia

Yogyakarta, Beritasatu.com- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan demokrasi menjadi aset yang luar biasa bagi poliik luar negeri Indonesia. Walaupun masih banyak kekurangan, terkait profesi sebagai diplomat, dia menjadi lebih percaya diri.

“Dalam tataran global dan kawasan, Indonesia ingin mengembangkan bahasan demokrasi tanpa saling memalukan. Tidak ada satu negara pun yang mau kalau ditunjuk-tunjuk seperti itu. Oleh karena itu, Kementerian Luar Negeri memiliki apa yang disebut sebagai Bali Democracy Forum (BDF), usianya sudah 15 tahun dan tahun ini akan mengambil tema "Democracy in Changing World : Leadership and Solidarity,” ujar Retno dalam seminar nasional “Menuju Demokrasi Berkualitas: Tantangan dan Agenda Aksi” di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Sabtu (27/8/2022).

Menurut Menlu Retno, dalam BDF, semua negara boleh duduk. Indonesia bahkan mengundang semua negara yang oleh dunia dilabeli sebagai negara yang tidak demokrasi.

“Itulah cara Indonesia untuk berkontribusi dalam mengembangkan demokrasi pada kawasan dan dunia,” tambahnya.

Mengutip Economist Intelligence Unit pada awal 2022, kata Retno, rating demokrasi Indonesia naik dari 64 menjadi 52 dari 167 negara.

“Jadi saya pikir tidak berlebihan bahwa demokrasi Indonesia masih ada karena Indonesia masih bisa menghasilkan manfaat dari demokrasi itu, contohnya dalam masalah pandemi,” paparnya.

“Saya ingin menutup kesimpulan demokrasi pada level global mengalami banyak tantangan, namun kepercayaan masyarakat dunia terhadap system itu masih sangat tinggi. Kita tidak boleh lupa bahwa democracy is not in end in itself. Tapi democracy is a mean to in end,” paparnya.

Retno berpendapat, masa depan demokrasi akan sangat bergantung pada sejauh mana, demokrasi dapat bermanfaat bagi masyarakatnya. Indonesia tidak punya pilihan lagi, kecuali memperkuat demokrasi agar bisa dinikmati rakyat secara merata.

“Norma dan nilai demokrasi hanya dapat tumbuh kalau kita saling membantu seperti yang dilakukan Indonesia dalam Bali Democracy Forum. Kita harus saling bantu dalam wujud bantuan capacity building kepada negara-negara yang memerlukannya. Kita pernah melakukannya kepada negara termasuk pada Palestina,” ujarnya.

Menlu Retno menambahkan Indonesia juga melakukan capacity building pada perempuan dan anak-anak, karena salah satu ukuran sukses berdemokrasi adalah kaum perempuan itu diberikan hhak dan akses yang sama.

