Hasil Kajian Vaksin Nusantara Dimuat di Jurnal Internasional

Jakarta, Beritasatu.com – Artikel tentang hasil uji klinis vaksin Nusantara yang diinisiasi Letnan Jenderal TNI (Purn) Terawan Agus Putranto, dimuat dalam jurnal medis internasional, Human vaccines & Immunotherapeutics yang terindeks di Scopus.

Artikel berjudul "A personal COVID-19 dendritic cell vaccine made at point-of-care: Feasibility, safety, and antigenspecific cellular immune responses," itu terbit pada 26 Agustus 2022.

Terawan Berharap Dapat Izin Edar Alat Kesehatan Vaksin Nusantara

Andi, dari tim komunikasi Terawan Agus Putranto, mengatakan, ini merupakan kali kedua artikel tentang vaksin Nusantara dimuat di jurnal medis internasional. Sebelumnya, artikel dengan judul "Dendritic cell vaccine as a potential strategy to end the Covid-19 pandemic. Why should it be Ex Vivo?" juga dimuat dalam jurnal Human vaccines & Immunotherapeutics, pada 26 Mei 2022 lalu.

“Dokter Terawan berharap artikel itu bisa menjadi rujukan bagi para peneliti, ” ujar Andi dalam keterangan pers tertulis, Minggu (28/8/2022).

Dalam artikel terbaru disebutkan tujuan penelitian vaksin Nusantara. Pertama menetapkan kelayakan ...

