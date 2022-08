Investasi Asing di Batam Naik 31,3%

Batam, Beritasatu.com - Sebagai bagian dari global value chain, investasi asing di Batam selama semester I 2022 mencapai US$ 324,7 juta atau Rp 5,1 triliun, naik 31,3% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan perbaikan kebijakan dan regulasi, investasi di Batam semakin menarik.

Sejak tiga tahun lalu, penanganan Batam lebih terkoordinasi, karena kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dipimpin oleh wali kota Batam secara ex officio.



BP Batam yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam memiliki tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kawasan di Kota Batam, Kepulauan Riau, sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan. Sebelumnya, Batam dikelola oleh Badan Otorita Batam.

Kebijakan yang berada di satu tangan memberikan kepastian hukum kepada para investor. Tidak ada lagi perebutan wewenang antara BP Batam dan wali kota.

Pada saat pandemi Covid-19, investasi asing tetap mengalir. Pada 2020, investasi asing mencapai US$ 643 juta dengan 1.714 proyek, sedangkan pada 2021 terdapat 1.983 proyek penanaman modal asing (PMA) yang direalisasikan. Total realisasi investasi di Batam yang terdiri dari PMA maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada 2021 mencapai US$ 1,02 miliar. PMDN memiliki 3.320 proyek senilai US$ 520,4 juta, sedangkan PMA dengan 1.983 proyek memiliki nilai US$ 504,2 juta.

“Ini realisasi, bukan persetujuan,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di Batam, Minggu (28/8/2022).

Sejak Januari sampai Juni 2022, terdapat lima negara yang paling banyak berinvestasi di Batam. Posisi pertama ditempati Singapura dengan investasi US$ 257,6 juta, disusul Jerman sebesar US$ 40,7 juta, lalu berturut-turut Taiwan (US$ 21,8 juta), Prancis (US$ 8,2 juta), dan Jepang (US$ 3,3 juta)

Pesat

Pemerintah, lanjut Susiwijono, ingin membangun narasi yang baik dan positif kepada dunia usaha dan masyarakat bahwa dalam dua tahun terakhir kemajuan ekonomi dan pembangunan di Batam begitu pesat.

“Di tengah kelesuan perekonomian global akibat pandemi Covid-19, Batam justru tak berhenti membangun infrastruktur dan memberikan sinyal ekonomi yang semakin baik,” jelas Susiwijono.

Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi Batam tahun lalu yang bisa tumbuh di atas pertumbuhan nasional. Pada 2021, pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 4,75% atau tertinggi di Kepulauan Riau, bahkan lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,69%.

Jika dilihat secara sektoral, lanjutnya, sektor manufaktur memiliki kontribusi tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi di Batam yang mencapai 58,41%. Di posisi kedua sektor konstruksi sebesar 20,44%, diikuti sektor perdagangan, jasa keuangan, serta informasi dan komunikasi yang masing-masing tidak lebih dari 10%.

Susiwijono Moegiarso pun memberikan apresiasi kepada BP Batam yang mampu memberikan kontribusi peningkatan investasi dengan gencar membangun dan mengembangkan infrastruktur serta kawasan khusus di Batam. Hingga saat ini, terdapat 30 industrial estate atau kawan industri, termasuk dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam. Pemerintah telah menerbitkan dua peraturan pemerintah (PP) tentang KEK di Batam, yaitu PP Nomor 67 Tahun 2021 tentang KEK Batam Aero Technic (BAT) dan PP Nomor 68 Tahun 2021 tentang KEK Nongsa Digital Park (NDP).

Sumber: BeritaSatu.com