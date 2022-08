Isul Jegal Anies, PDIP: Andi Arief Harus Baca Aturan Main

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Bappilu DPP PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengingatkan anak buah Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Andi Arief yang melempar isu soal upaya menjegal koalisi mencapreskan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Bambang Pacul meminta Andi Arief membaca rule of the game atau aturan main dalam proses pencapresan.

"Kalau Pak Andi Ketua BP Pemilu (Bapilu) yang pertama dan paling utama dipelajari tentu sama dengan saya, yaitu membaca rule of the game. Rule of the gamenya dibaca aturan mainnya dibaca,” ujar Bambang Pacul di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/2022).

Menurut Bambang Pacul, ketentuan tentang pencapresan sudah diatur dengan jelas dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Karena itu, kata dia, selama aturan mainnya yang diatur UU Pemilu ditaati, maka tidak menjadi masalah.

"Rulenya kayak apa? Jadi dijegal atau menjegal dan lain sebagainya itu selama rulenya itu mendukung, that is the game! Tidak ada soal,” tegasnya.

Oleh karena itu, Bambang Pacul mengimbau Andi Arief tidak perlu menuduh yang lain. Namun, perlu mengikuti aturan yang ada dan berjuang untuk memenuhi aturan tersebut agar bisa ikut dalam kontestasi Pilpres 2024.

“Dan tidak usah perlu nuduh-nuduh. Menurut saya sih begitu lho ya. Beliau ketua Bapilu, Bambang Pacul Ketua Pemenangan Pemilu, sama. Dikau jadi wartawan belajar aturan mainnya jadi wartawan. Dikau jadi anggota dewan belajar dulu tatibnya, pasti begitu. Itu umum aja... Kalau misalnya dalam rapat terjadi misalnya si A membantai si B dan sebagainya, selama itu berada dalam rulenya tidak ada soal,” pungkas Bambang menambahkan.

