Risma Ingatkan Masyarakat Tidak Gunakan BLT untuk Beli Miras

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengingatkan masyarakat agar menggunakan dana bantuan langsung tunai (BLT) untuk kebutuhan pokok. Risma menyatakan dana BLT sebesar Rp 12,4 triliun kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM), tidak khusus diharuskan membeli bahan bakar minyak (BBM).

Ia menegaskan dana bantalan sosial dari pengalihan subsidi BBM tersebut tidak boleh digunakan untuk membeli rokok maupun miras. “Yang jelas enggak boleh untuk rokok, enggak boleh untuk minuman keras. Untuk kebutuhan pokok,” tegas Risma di kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/8/2022).

Menurut Risma, wilayah yang paling banyak warga menerima BLT ini ada di Jawa Barat (Jabar), karena jumlah penduduknya cukup besar. “Yang jelas Jawa Barat yang terima paling besar. Penduduknya juga besar,” ujar Risma.

Penyaluran akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia, karena sudah tersebar di wilayah pelosok Indonesia. Selain mempercepat pendistribusian dana BLT, juga memudahkan kalangan lanjut usia dan kaum disabilitas ang tidak mudah mencapai kantor perbankan.

“PT Pos punya kewajiban mengantar, meskipun mereka enggak keberatan datang ke kantor Pos, tetapi PT Pos kewajibannya melaporkan kepada saya itu, foto rumah sama foto dia (penerima) di rumahnya. Jadi bukan hanya by name by address, tetapi juga ada foto kondisi rumahnya,” katanya.

Diketahui, ada tiga jenis bantalan bantuan sosial dari pengalihan subsidi BBM yang telah ditetapkan pemerintah. Salah satunya, yaitu BLT kepada 20,65 juta KPM sebesar Rp 12,4 triliun. Masing-masing KPM akan menerima BLT senilai Rp 150.000 sebanyak empat kali. BLT tersebut akan disalurkan dua kali, masing-masing Rp 300.000 per satu kali penyaluran.

