Mahasiswa Tanri Abeng University Harus Siap Bersaing di Era Industri

Jakarta, Beritasatu..com – Sebanyak 130 mahasiswa Tanri Abeng University diwisuda, Sabtu (27/8/2022). Mereka adalah angkatan ketujuh. Mahasiswa Tanri Abeng University diharapkan beradaptasi dan siap bersaing secara global di era industri.

Ke-130 mahasiswa tersebut dari 10 program studi. Wisuda kali ini mengusung tema Leading towards adaptive and innovative university in digital era.

Dengan perkembangan zaman antara digital learning dan new normal ini, maka seluruh wisudawan diharapkan dapat beradaptasi dalam perkembangan teknologi.

"Universitas yang unggul dapat menjadi modal di sosial masyarakat lewat suatu kepercayaan. Belajar tanpa mengenal batas dan bersikaplah seperti ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Makin berisi makin menguntungkan. Ciptakan diri seperti sumur yang tidak pernah kering dan selalu dibutuhkan," kata Ketua Senat yang diwakili oleh Wakil Rektor 1 Muh Nur Sadik, dalam keterangannya, Senin (29/8/2022).

Seluruh dunia, lanjutnya, saat ini tengah berlari mengupayakan pembangunan sumber daya manusia yang siap bersaing secara global di era industri 4.0. Pandemi Covid-19 menjadi katalisator konsekuensi dari revolusi industri 4.0 itu sendiri.

Digitalisasi berarti merubah sesuatu menjadi digital dengan memanfaatkan teknologi. Kemampuan adaptasi yang dimiliki oleh wisudawan, sesuai dengan konsep digitalisasi sekarang yang mampu bertahan di tengah persaingan.

Pada acara wisuda program sarjana angkatan ketujuh tersebut terdapat penghargaan pada 2 kategori.

Kategori pertama adalah lulusan terbaik bidang akademik yang diberikan kepada Nikmatul ...

