Jual Senjata ke Taiwan, Joe Biden Minta Persetujuan Kongres

Washington, Beritasatu.com- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden meminta persetujuan kongres untuk penjualan senjata senilai US$ 1,1 miliar (Rp 16,4 triliun) ke Taiwan. Seperti dilaporkan Al Jazeera, Selasa (30/8/2022), usulan penjualan rudal anti-kapal dan anti-udara datang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Taiwan.

Menurut Politico, Joe Biden berencana meminta Kongres untuk menyetujui penjualan senjata ke pulau Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri, termasuk 60 rudal anti-kapal dan 100 rudal udara-ke-udara.

Paket tersebut, yang masih dalam tahap awal, termasuk 60 rudal AGM-84L Harpoon Block II seharga US$ 355 juta (Rp 5 triliun), 100 rudal udara-ke-udara taktis AIM-9X Block II Sidewinder seharga US$ 85,6 juta (Rp1,2 triliun), dan US$ 655.4 juta (Rp 9,9 triliun) untuk kontrak radar pengawasan. ekstensi, tiga orang yang akrab dengan masalah tersebut mengatakan kepada publikasi.

Rudal Sidewinder akan digunakan untuk mempersenjatai jet tempur F-16 buatan AS di Taipei.

Taiwan, yang diklaim oleh Beijing, adalah salah satu negara demokrasi paling dinamis di kawasan itu, dan AS terikat oleh hukum untuk memberi Taiwan sarana untuk mempertahankan diri.

Laporan penjualan senjata baru itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan dengan Tiongkok, yang tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk menguasai Taiwan. Tiongkok menggelar latihan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya di laut dan udara di sekitar pulau itu menyusul kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi pada bulan ini.

BACA JUGA

Taiwan Pamerkan Pesawat Tempur Buatan AS

Pada Minggu, AS mengatakan telah mengirim dua kapal perangnya melalui selat dalam latihan "kebebasan navigasi".

Setelah pemerintahan Biden meresmikan pemberitahuan tersebut, kesepakatan itu akan memerlukan persetujuan dari komite urusan luar negeri Kongres. Menurut Politico, para legislator diharapkan menyetujui penjualan tersebut.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com