Viral, Parkir di Indomaret Kemang Bayar Rp 15.000

Jakarta, Beritasatu.com - Viral di media sosial seorang warganet mengeluh soal biaya parkir di Jakarta Selatan. Pengunggah mengaku kaget saat diminta membayar parkir Rp 15.000 di Indomaret Kemang, Jakarta Selatan. Katanya, dia harus membayar uang parkir lebih mahal ketimbang apa yang dibeli di Indomaret tersebut.

"By the way gue kan parkir di Indomaret Kemang ya. Pas gue baru buka mobil si tukang parkir bilang 'mba bayar dulu. Hah, berapa? Rp15 ribu'..what? Gue yang norak apa tukang parkirnya yang kebangetan? Beli aqua Rp 5.500, parkir Rp 15 ribu," demikian seperti dikutip, Selasa (30/8/2022).

Sementara itu, terkait hal ini polisi angkat bicara. Kapolsek Mampang, Komisaris Polisi Supriadi mengatakan kejadian itu benar adanya. Tukang parkir yang mematok biaya sebesar Rp 15.000 telah diamankan ke Markas Polsek Mampang.

BACA JUGA

PKL dan Parkir Liar Dilarang di Kawasan Tebet Eco Park

"Sudah kami klarifikasi kemarin, sudah kami bawa tukang parkirnya, sudah ditindaklanjuti oleh Polsek," ujar Supriadi.

Dirinya mengatakan kalau dalam kasus ini cuma terjadi salah paham saja. Awalnya korban berbelanja ke restoran yang ada di seberang Indomaret, tetapi, korban memilih parkir di Indomaret.

Saat korban hendak meninggalkan Indomaret, tukang parkir lantas minta biaya parkir Rp 15.000. Korban kemudian memberikan uang parkir itu. Tukang parkir tersebut mengklaim nominal itu adalah biaya tarif parkir di lokasi.

"Jadi sebenernya itu kesalahpahaman karena kan dia mau ke seberang, ke Dragon Flames (restoran). Kalau diseberang katanya bayarnya Rp 30.000. Makanya dia parkir di Indomaret," katanya lagi.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com