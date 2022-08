Cari Rahasia Abadi, Ilmuwan Buka Kode Genetik Ubur-ubur Spesies Ini

Chicago, Beritasatu.com - Para ilmuwan di Spanyol telah membuka kode genetik ubur-ubur, makhluk yang disebut abadi karena mampu berulang kali meremajakan dirinya, dengan harapan dapat mengungkap rahasia umur panjang mereka yang unik, dan menemukan petunjuk baru tentang penuaan pada manusia.

Dalam studi mereka, yang diterbitkan pada Senin (29/8/2022) di Proceedings of the National Academy of Sciences, Maria Pascual-Torner, Victor Quesada dan rekan-rekannya di University of Oviedo memetakan urutan genetik Turritopsis dohrnii, satu-satunya spesies ubur-ubur yang diketahui mampu untuk berulang kali kembali ke tahap larva setelah reproduksi seksual.

Seperti jenis ubur-ubur lainnya, Turritopsis dohrnii menjalani siklus hidup dua bagian, hidup di dasar laut selama fase aseksual, di mana peran utamanya adalah tetap hidup selama masa kelangkaan makanan. Kemudian, ketika kondisinya tepat, ubur-ubur ini bereproduksi secara seksual.

Meskipun banyak jenis ubur-ubur memiliki beberapa kapasitas untuk membalikkan penuaan dan kembali ke tahap larva, sebagian besar kehilangan kemampuan ini setelah mereka mencapai kematangan seksual, tulis para penulis.

Namun, tidak demikian untuk Turritopsis dohrnii.

"Kami telah mengetahui bahwa spesies ini mampu melakukan sedikit tipu daya evolusioner selama 15-20 tahun," kata Monty Graham, pakar ubur-ubur dan direktur Institut Oseanografi Florida.

Trik ini membuat spesies ini mendapat julukan sebagai ubur-ubur abadi, istilah yang diakui Graham agak hiperbolik.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami apa yang membuat ubur-ubur ini berbeda dengan membandingkan urutan genetik Turritopsis dohrnii dengan Turritopsis rubra, sepupu genetik dekat yang tidak memiliki kemampuan untuk meremajakan setelah reproduksi seksual.

Apa yang ilmuwan temukan adalah bahwa Turritopsis dohrnii memiliki variasi dalam genomnya yang mungkin membuatnya lebih baik dalam menyalin dan memperbaiki DNA. Mereka juga tampak lebih baik dalam mempertahankan ujung kromosom yang disebut telomer. Pada manusia dan spesies lain, panjang telomer telah terbukti memendek seiring bertambahnya usia.

Graham mengatakan penelitian itu tidak memiliki nilai komersial langsung. "Kami tidak bisa ...

Sumber: CNA/Reuters