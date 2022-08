Pertemuan Ketiga EDM-CSWG di Bali, Ini Ajakan Indonesia pada Negara G-20

Denpasar, Beritasatu.com - Pertemuan ke-3 Deputi Lingkungan dan Kelompok Kerja Keberlanjutan Iklim atau Environment Deputies Meeting and Climate Sustanability Working Group (3rd G20 EDM-CSWG) berlangsung di Bali pada tanggal 29-30 Agustus 2022.

EDM-CSWG pada Presidensi G-20 Indonesia kali ini mengusung tiga isu prioritas yang akan menjadi fokus pembahasan dari setiap pertemuan. Pertama, mendukung pemulihan yang berkelanjutan (supporting more sustainable recovery). Kedua, peningkatan aksi berbasis daratan dan lautan untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup dan tujuan pengendalian perubahan iklim (enhancing land-and sea-based actions to support environment protection and climate objectives). Ketiga, peningkatan mobilisasi sumber daya untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup dan tujuan pengendalian perubahan iklim (enhancing resource mobilization to support environment protection and climate objectives).

Ketiga isu prioritas tersebut dibahas secara paralel melalui dua elemen utama yaitu aspek lingkungan dan perubahan iklim serta interlinkage di antara kedua aspek tersebut. Tujuan pertemuan dua hari ini untuk membahas dan menyelesaikan penyusunan komunike yang nantinya akan dibahas pada pertemuan tingkat menteri.

Adapun pertemuan EDM-CSWG yang ketiga ini melanjutkan rangkaian beberapa pertemuan EDM-CSWG sebelumnya yang secara intensif membahas ketiga isu prioritas di atas untuk menghasilkan sebuah dokumen keluaran bersama negara anggota G-20. Dalam prosesnya, pembahasan komitmen tersebut cukup menghadapi tantangan mengingat adanya berbagai pandangan dan implikasinya kepada kepentingan masing-masing negara anggota.

Pertemuan EDM-CSWG diketuai oleh Laksmi Dhewanthi (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim) dan Sigit Reliantoro (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan) sebagai wakil ketua. Sedangkan pertemuan tingkat kelompok kerja akan dilanjutkan dengan pertemuan tingkat menteri lingkungan hidup dan iklim atau The Joint Environment and Climate Ministers Meeting (JECMM) pada Rabu (31/2/2022), yang diketuai oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya. Adapun pertemuan puncak adalah pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Bali pada November 2022 mendatang.

Wakil Ketua EDM-CSWG Sigit Reliantoro menyambut baik partisipasi para delegasi yang sudah menyampaikan masukan untuk rancangan komunike yang sedang disusun. Selama dua kali pertemuan EDM-CSWG di Yogyakarta dan Jakarta lalu, katanya, semua delegasi telah mendiskusikan berbagai isu prioritas untuk mencapai visi dan tujuan yang sama.

Disebutkan, aspek lingkungan (EDM) membahas komitmen, aksi nyata dan kepemimpinan dari ...

