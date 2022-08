Perdana Menteri Prancis Minta Industri Kurangi Konsumsi Energi

Paris, Beritasatu.com- Perdana Menteri Prancis Elisabeth Borne meminta industri mengurangi konsumsi energi. Seperti dilaporkan RT, Selasa (30/8/2022), Prancis akan dipaksa untuk memperkenalkan penjatahan energi musim dingin ini.

Menurut Borne, penjatahan energi musim dingin ini akan dilakukan jika Rusia menghentikan pasokan gas ke Eropa dan bisnis tidak mengambil langkah-langkah untuk mengurangi konsumsi.

Berbicara pada konferensi di Paris yang diadakan oleh Movement of the Enterprises of France (MEDEF), federasi pengusaha terbesar di Prancis, Borne memulai dengan menyebutkan sanksi yang dijatuhkan pada Moskwa atas konflik di Ukraina. Borne berterima kasih kepada perusahaan yang menarik diri dari pasar Rusia untuk memastikan “sanksi ini efektif.”

Namun, perdana menteri mengakui bahwa sanksi menjadi bumerang di Paris dalam bentuk inflasi, dan Rusia masih dapat menghentikan pengiriman gas sebagai tanggapan.

Jika Moskwa melakukannya, Eropa akan menghadapi konsekuensi yang sangat besar, karena "tidak memiliki alternatif yang segera tersedia." Menurut Borne, meskipun lebih sedikit terpapar risiko dibandingkan dengan tetangganya, Prancis tidak akan aman.

“Dalam menghadapi risiko kekurangan, hanya ada satu pilihan: mengurangi konsumsi energi,” katanya kepada para pemimpin bisnis yang hadir.

“Saya sarankan kita mengelola pengurangan ini bersama-sama. Jika tidak, jika semua orang tidak memainkan peran mereka, pemadaman gas yang brutal dapat terjadi dalam waktu dekat, dengan konsekuensi serius bagi ekonomi dan masyarakat kita,” Borne memperingatkan.

Menurut Borne, prioritas utama Prancis sekarang adalah "menghentikan konsumsi energi yang tidak vital," yang merupakan inti dari rencana penghematan energi yang diumumkan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron pada bulan Juli.

“Rencana ini adalah pakta yang kami usulkan kepada Anda: menghemat energi dengan pilihan alih-alih menghadapi pemadaman listrik yang dipaksakan,” kata Borne.

Biaya listrik di Jerman dan Prancis mencapai rekor tertinggi pada hari Jumat, didorong oleh rencana Moskwa untuk mematikan turbin operasional terakhir pada pipa Nord Stream 1 selama tiga hari pemeliharaan. Mereka bukan satu-satunya negara yang merasakan gigitan sanksi yang ditujukan ke Rusia.

Orang-orang di seluruh Eropa menimbun bahan bakar apa pun yang dapat mereka peroleh – termasuk kayu bakar dan batu bara – untuk musim dingin yang panjang di depan.

Sumber: BeritaSatu.com