Nancy Pelosi dan Memanasnya Selat Taiwan

Di awal bulan Agustus, perhatian dunia seolah teralihkan dari konflik perang di Ukraina pada situasi yang memanas di Selat Taiwan. Berawal dari kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan yang telah memicu ketegangan, karena Tiongkok yang merasa pulau itu adalah bagian dari wilayahnya, tak terima dengan kunjungan tersebut.

Bahkan jauh hari sebelumnya, Tiongkok telah mengingatkan Amerika Serikat bahwa rencana kunjungan pejabat tinggi AS itu dianggap melanggar kedaulatan negaranya, dan bakal ada konsekuensi dalam hubungan antara kedua negara. Bahkan Presiden Tiongkok Xi Jinping juga sudah menelepon Presiden Joe Biden untuk mencegah kunjungan Pelosi.

Namun Pelosi bukan wanita yang gampang ciut dengan peringatan Tiongkok. Pada 2 Agustus 2022 pukul 11 malam waktu setempat. dia tiba dengan menggunakan pesawat militer AS di Bandara Songshan, Taipei, dan keesokan harinya, wanita berusia 82 tahun itu bertemu dengan Presiden Tsai Ing-wen.

Pelosi mengikuti jejak pendahulunya Newt Gingrich, Ketua DPR AS yang mengunjungi Taipei pada 1997. Namun kunjungan pejabat tinggi kedua dalam jalur presidensi AS itu mendapat respons begitu kuat dari Tiongkok yang melihatnya sebagai pelanggaran terhadap kebijakan Satu Tiongkok, yang seharusnya dijunjung tinggi oleh AS.

Pelosi mengatakan kunjungan delegasinya ke Taiwan adalah untuk "menghormati komitmen teguh Amerika untuk mendukung demokrasi Taiwan yang dinamis".

“Kunjungan kami adalah salah satu dari beberapa delegasi Kongres ke Taiwan, dan itu sama sekali tidak bertentangan dengan kebijakan lama Amerika Serikat, yang dipandu oleh Undang-Undang Hubungan Taiwan tahun 1979, Komunike Bersama AS-Tiongkok, dan Enam Jaminan. Amerika Serikat terus menentang upaya sepihak untuk mengubah status quo,” tambahnya.

Siapakah Pelosi yang memicu ketegangan AS-Tiongkok ini?

Di negerinya, keberanian nenek dari sembilan cucu ini di panggung politik AS tidak perlu dipertanyakan lagi. Ketika banyak politisi memilih untuk menghindari konflik langsung dengan Presiden Donald Trump yang berkuasa pada 2017-2021, Pelosi terang-terangan menantang di pidato kenegaraan presiden yang dihadiri semua anggota Kongres dan disiarkan langsung oleh jaringan televisi nasional.

Persitiwa pada 4 Februari 2020 itu diawali ketika Trump yang naik podium mengabaikan uluran jabat tangan dari Pelosi. Lalu setelah presiden menuntaskan pidatonya, Pelosi yang berdiri di latar belakang di samping Wakil Presiden Mike Pence merobek-robek kertas salinan pidato Trump.

Pemandangan yang menghebohkan dunia itu sangat mencolok, karena posisi duduk Pelosi dan Pence memang sedikit lebih tinggi dari podium Trump.

Pelosi juga berani mendatangi Gedung Putih untuk mendebat Trump secara langsung soal anggaran pembangunan tembok perbatasan di depan awak media dan dengan teguh menolak pengesahannya.

Selama 19 tahun, Pelosi menjadi ketua fraksi Partai Demokrat di DPR. Pada Januari 2019 dia kembali terpilih sebagai ketua DPR setelah Demokrat memegang kendali mayoritas. Total, dia sudah menjabat ketua DPR selama empat periode. Di bawah kepemimpinannya, DPR Amerika telah memakzulkan presiden Trump hingga dua kali, meskipun kemudian dimentahkan oleh Senat.

Pertama pada 2019, terkait dugaan bahwa Trump mencari bantuan dari negara lain untuk menyerang karier politik Joe Biden, bakal lawannya di pemilihan presiden 2020. Kedua pada 2021, DPR menuduh Trump sebagai otak di balik serangan massa ke Gedung Capitol pada 6 Januari.

Kunjungan Pelosi ini yang telah memicu ketegangan hubungan AS-Tiongkok dan membuat situasi di Selat Taiwan memanas sampai sekarang.

Respons Tiongkok

Tiongkok memang tidak main-main dengan peringatannya terkait kunjungan Pelosi. Beberapa jam menjelang kedatangan Ketua DPR AS itu, satu kapal perusak bersenjata rudal Tiongkok telah muncul di lepas pantai Taiwan dan militer Taiwan dilaporkan langsung melakukan mobilisasi untuk berperang.

Terkait kunjungan Pelosi ini, Beijing merespons dengan keras. Tiongkok telah memandang kunjungannya sebagai ancaman terhadap kebijakan Satu Tiongkok, yang menyatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari negara mereka.

"Beberapa politisi AS hanya peduli pada kepentingan pribadi mereka, terang-terangan bermain api dengan pertanyaan Taiwan, menjadikan diri mereka musuh 1,4 miliar orang Tiongkok, dan pasti akan berakhir di tempat yang tidak baik," kata Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi.

Sebagai balasan dari kunjungan Pelosi tersebut, Tiongkok menghentikan dialognya dengan AS di sejumlah bidang, termasuk tingkat komandan militer dan tentang perubahan iklim. Selain itu juga, mereka menangguhkan kerja sama dengan Washington untuk melawan kejahatan lintas batas dan perdagangan narkoba.

Seorang pejabat AS bahkan mengatakan, para pejabat Tiongkok tidak menanggapi panggilan yang dibuat oleh pejabat senior Pentagon, dan langkah itu dilihat sebagai Tiongkok menunjukkan ketidaksenangan atas perjalanan Pelosi.

Tiongkok juga mengerahkan kekuatan dari Komando Wilayah Timur Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) menuju Selat Taiwan untuk menggelar latihan militer dalam skala besar. Militer Tiongkok bahkan sempat meluncurkan rudal yang melintas di atas udara Taiwan.

Kementerian pertahanan Taiwan mengerahkan jet tempur untuk memperingatkan pesawat Tiongkok yang dikatakan memasuki zona pertahanan udara pulau itu, beberapa di antaranya melintasi garis tengah Selat Taiwan, penyangga tidak resmi yang memisahkan kedua belah pihak.

Sebanyak 68 pesawat militer Tiongkok dan 13 kapal angkatan laut telah melakukan misi di selat itu, kata Kementerian Pertahanan Taiwan.

Komando Timur Tiongkok dari PLA mengatakan, mereka melakukan latihan udara dan laut di utara, barat daya dan timur Taiwan pada hari Jumat “untuk menguji kemampuan tempur pasukan gabungan.”

Buku Putih

Taiwan, yang memiliki luas wilayah 36.197 km2 ini memiliki pemerintahan sendiri dengan seorang presiden hasil dari pemilihan umum, selama ini dianggap merupakan bagian (provinsi) dari Tiongkok.

Sejak tahun 1949, Pulau Formosa (Taiwan) telah diperintah oleh kaum nasionalis yang melarikan diri dari Tiongkok daratan dengan bantuan AS setelah kalah dalam perang saudara melawan pihak Komunis.

Pemerintah Tiongkok memiliki buku putih berisi panduan kebijakan tentang Taiwan yang di dalamnya memuat soal reunifikasi. Buku yang berjudul "Permasalahan Taiwan dan Reunifikasi Tiongkok pada Era Baru" itu dipublikasikan oleh Kantor Urusan Taiwan dan Kantor Informasi, keduanya di bawah Dewan Negara Tiongkok, dan berisi penegasan bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok.

Buku putih itu dianggap sebagai perwujudan tekad dan komitmen Partai Komunis Tiongkok (CPC) bersama rakyat Tiongkok untuk reunifikasi nasional Tiongkok pada era baru. Buku itu juga mengutip Resolusi Majelis Umum PBB 2758 tentang prinsip Satu Tiongkok yang secara hukum tidak diragukan lagi dan telah diakui di seluruh dunia.

Dalam Buku Putih, Beijing menolak untuk mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk mendapatkan kendali atas Taiwan. Beijing berjanji untuk mencari penyatuan damai menggunakan "satu negara, dua sistem" sebagai prinsip panduan. Konsep tersebut, yang sebelumnya mengizinkan otonomi terbatas ke Hong Kong dan Makau, dapat membawa “dampak positif pada penyelesaian masalah Taiwan.”

Gagasan "satu negara, dua sistem" dirumuskan pada awal 1980-an selama negosiasi Tiongkok dengan Inggris tentang masalah Hong Kong. Model tersebut berarti bahwa Hong bisa mempertahankan tingkat otonomi yang besar di bidang ekonomi urusan pemerintahan, hukum dan pemerintahan.

Sebagai solusi untuk perselisihan Taiwan, prinsip tersebut diyakini pertama kali diusulkan pada awal 1980-an oleh pemimpin Tiongkok Deng Xiaoping saat itu. Prinsip “satu negara dua sistem” memungkinkan Taiwan mempertahankan sistem ekonomi dan sosialnya dengan imbalan mengakuinya sebagai bagian dari Tiongkok.

Namun, Taiwan menolak proposal tersebut.

Pemerintah Taiwan mengatakan otoritas pulau itu menolak proposal Beijing, karena hanya rakyat Taiwan yang dapat membuat keputusan tentang masa depan mereka.

Siap Melawan

Taiwan tampaknya memilih sikap melawan kebijakan Tiongkok. Presiden Tsai Ing-wen menegaskan, Taiwan pernah mengalahkan militer Tiongkok ketika pasukannya membombardir pulau-pulau lepas pantai Taiwan, enam dekade lalu, dan akan tetap terus mempertahankannya.

Tsai merujuk pada serangan lebih dari sebulan Tiongkok di pulau Kinmen dan Matsu yang dikuasai Taiwan, tak jauh dari pantai Tiongkok, yang mulai terjadi pada Agustus 1958.

“Enam puluh empat tahun yang lalu selama pertempuran 23 Agustus, tentara dan warga sipil kami beroperasi dalam solidaritas dan menjaga Taiwan, sehingga kami memiliki Taiwan yang demokratis hari ini,” katanya.

Ia melanjutkan, serangan berakhir dengan jalan buntu. dan Tiongkok gagal merebut pulau-pulau yang diserbu. “Pertempuran untuk melindungi tanah air kami menunjukkan kepada dunia bahwa tidak ada ancaman apa pun yang dapat menggoyahkan tekad rakyat Taiwan untuk membela negara mereka, tidak di masa lalu, tidak sekarang, dan tidak di masa depan,” kata Tsai.

“Kami juga akan menunjukkan kepada dunia bahwa rakyat Taiwan memiliki tekad dan kepercayaan diri untuk menjaga perdamaian, keamanan, kebebasan, dan kemakmuran bagi diri kami sendiri.”

Pada 1958, Taiwan melawan balik dengan dukungan dari Amerika Serikat, yang mengirim peralatan militer termasuk rudal anti-pesawat Sidewinder canggih, sehingga memberi Taiwan keunggulan teknologi. Serangan itu sering disebut Krisis Selat Taiwan Kedua, adalah terakhir kalinya pasukan Taiwan terlibat dalam pertempuran dengan Tiongkok dalam skala besar.

Taiwan juga telah mengumumkan rencana untuk menaikkan anggaran belanja militer 13,9 % dibandingkan tahun 2021. Pengumuman itu disampaikan di tengah ketegangan dengan Tiongkok.

Peningkatan pengeluaran 13,9 persen, yang mencakup pendanaan untuk jet tempur baru dan peralatan lainnya. Peningkatan akan membuat total anggaran pertahanan mencapai rekor US$19,41 miliar (Rp 290 triliun), atau sekitar 15% dari total pengeluaran pemerintah.

Anggaran diumumkan oleh pemerintah Presiden Tsai pada Kamis 25 Agustus lalu dan dengan persetujuan parlemen. Anggaran menandai kenaikan tajam dalam pengeluaran dibandingkan dengan kenaikan sekitar 4-5 persen dalam beberapa tahun terakhir.

Tsai mengatakan tekad pulau yang memiliki pemerintahan sendiri untuk mempertahankan kedaulatannya tidak akan berubah karena “tekanan atau ancaman”. Tsai, pemimpin Partai Progresif Demokratik, telah berjanji untuk memodernisasi angkatan bersenjata pulau itu.

Dengan pernyataan Tsai Ing-wen ini telah memastikan situasi di Selat Taiwan bakal terus memanas. Apalagi kini ditambah dengan berkunjungnya anggota parlemen, kongres dan pejabat pemerintah AS, yang terus memancing kemarahan Tiongkok.

Dampaknya Buat Indonesia

Sesaat setelah kunjungan Pelosi ke Taiwan, Kementerian Luar Negeri Indonesia mendorong semua pihak untuk melakukan langkah nyata guna mengurangi ketegangan yang dapat memperburuk situasi.

“Dunia memerlukan kearifan dan tanggung jawab para pemimpin dunia agar perdamaian dan stabilitas dapat terjaga,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah dalam keterangan tertulisnya, 3 Agustus lalu.

Faizasyah mengatakan. Indonesia juga menyatakan keprihatinan atas semakin tajamnya rivalitas di antara kekuatan besar. “Jika tidak dikelola dengan baik, rivalitas tersebut dapat menciptakan potensi konflik terbuka dan mengganggu stabilitas dan perdamaian yang ada, termasuk di Selat Taiwan,” ujar dia.

Di akhir pernyataannya, Faizasyah menegaskan bahwa Indonesia tetap menganut Kebijakan Satu Tiongkok (One China Policy), yang berarti Indonesia memandang Taiwan bagian dari Tiongkok.

Namun meski Indonesia tidak mengakui Taiwan sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka dari Tiongkok. Tetapi bukan berarti antara Indonesia dan Taiwan tidak terjalin hubungan kerja sama, karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kebijakan politik luar negeri bebas aktif.

Apakah ketegangan di Selat Taiwan bisa berdampak pada Indonesia? Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, Indonesia memiliki hubungan dagang lebih besar dengan Tiongkok dan Taiwan ketimbang dengan Rusia dan Ukraina.

"Tiongkok dan Taiwan merupakan tujuan ekspor tradisional Indonesia dengan masing-masing 21% dan 11% dari total ekspor, yang artinya 32% atau sepertiga ekspor Indonesia terancam dan juga berpotensi untuk menurunkan surplus neraca dagang," ujar Bhima.

Johanna Gani, CEO Grant Thornton Indonesia mengatakan, meningkatnya ketegangan geopolitik antara Tiongkok dengan Taiwan, tentunya berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. "Pemerintah perlu mewaspadai kondisi ini karena dapat mempengaruhi arus perdagangan di mana Tiongkok dan Taiwan merupakan mitra perdagangan penting Indonesia baik dalam hal ekspor maupun impor," ujar Johanna.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tiongkok merupakan negara terbesar tujuan ekspor non-migas senilai US$ 5,09 miliar. Tiongkok juga merupakan pemasok barang impor non-migas terbesar selama periode Januari - Juni 2022 senilai US$ 32,08 miliar atau setara 33,17% dari total impor.

Sementara itu, ekspor Indonesia ke Taiwan sepanjang tahun lalu mencapai sekitar US$6,9 miliar yang didominasi oleh ekspor besi dan baja sekitar US$2,7 miliar, dan Bahan Bakar Mineral (HS 27) mencapai US$ 1,8 miliar. Sedangkan untuk impor Indonesia dari Taiwan mencapai US$4,4 miliar dan didominasi oleh impor mesin dan peralatan listrik yang mencapai US$1,5 miliar.

“Dalam hal ini, pemerintah perlu menjaga ketahanan ekonomi dalam negeri, misalnya dengan melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor sehingga mengurangi ketergantungan pada Tiongkok, termasuk menjajaki potensi pasar luar negeri lainnya seperti India dan juga beberapa negara lainnya,” tambah Johanna.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu, memastikan pemerintah akan terus memantau risiko dari ketegangan politik antara Tiongkok dengan Taiwan. Ia khawatir ketegangan kedua negara itu ikut mendongkrak harga komoditas global, serta mengganggu pemulihan ekonomi di berbagai negara. Tidak hanya itu, konflik tersebut juga berdampak terhadap mobilitas perdagangan dan juga investasi Indonesia.

