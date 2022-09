6,8 Juta Orang Tinggalkan Venezuela sejak 2014

Caracas, Beritasatu.com- Lebih dari 6,8 juta orang telah meninggalkan Venezuela sejak 2014 dan gelombang eksodus terus meningkat. Seperti dilaporkan Al Jazeera, Rabu (31/8/2022), menurut data dari negara-negara penerima, setidaknya 753.000 warga Venezuela telah meninggalkan negara itu sejak November.

Sebagian besar telah pergi ke negara-negara terdekat di Amerika Latin dan Karibia. Lebih dari 2,4 juta berada di Kolombia. Migrasi besar itu melambat ketika pandemi memutus peluang ekonomi dan perjalanan yang rumit di seluruh wilayah. Pemerintah sosialis Venezuela mengadopsi reformasi yang memperlambat kejatuhan ekonomi negara itu dan memberikan beberapa penampilan kebangkitan.

Sekitar 150.000 orang Venezuela kembali ke tanah air mereka pada puncak pandemi virus corona, menurut perkiraan PBB. Sejumlah negara tuan rumah melaporkan penurunan jumlah keseluruhan imigran Venezuela untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun.

BACA JUGA

Atasi Sanksi AS, Iran dan Venezuela Tandatangani Kesepakatan

Setidaknya 753.000 orang Venezuela telah meninggalkan negara mereka untuk pergi ke Amerika Latin atau Karibia sejak November, menurut data dari negara-negara penerima. Gelombang eksodus terus bergulir meskipun pemerintah Presiden Nicolas Maduro terus menggembar-gemborkan pertumbuhan ekonomi. Kolombia, yang tidak melaporkan angka terbaru sejak November, mencatat lonjakan sekitar 635.000 antara bulan itu dan Agustus.

Karantina pandemi dan penutupan perbatasan juga telah mendorong rakyat Venezuela ke jalur yang lebih berisiko. Meksiko baru-baru ini memberlakukan persyaratan visa untuk Venezuela, jadi alih-alih terbang ke negara yang berbatasan dengan AS, para migran Venezuela sekarang sering melakukan perjalanan ke utara melintasi Amerika Tengah. Para pengungsi melintasi Darien Gap, hutan tanpa jalan yang melintasi perbatasan Kolombia-Panama tempat pencuri, sungai yang meluap, medan kasar dan hewan liar yang umum.

BACA JUGA

3 Tahun Ditutup, Venezuela Siap Buka Kembali Perbatasan dengan Kolombia

Pemerintah Panama menyatakan 45.000 warga Venezuela telah memasuki wilayahnya sejauh tahun ini, naik dari hanya 3.000 tahun lalu.

Kurangnya hubungan diplomatik antara AS dan Venezuela berarti bahwa AS tidak dapat mengusir warga Venezuela di bawah aturan era pandemi di perbatasan AS-Meksiko.

AS telah mengizinkan beberapa warga Venezuela untuk mengajukan suaka. Pada bulan Juli, pemerintahan Presiden AS Joe Biden memperpanjang Status Perlindungan Sementara untuk Venezuela di AS sejak sebelum 8 Maret 2021, melindungi sebagian 343.000 orang dari deportasi untuk tambahan 18 bulan.

Namun, masa depan pencari suaka Venezuela di AS penuh di tengah tekanan dari pejabat Republik yang telah memanfaatkan semakin banyak migran yang tiba di perbatasan untuk menyerang kebijakan Biden tentang migrasi dan keamanan perbatasan.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com