Jelang Pertemuan PBB, Rusia Klaim Menlu Lavrov Belum Dapat Visa AS

New York, Beritasatu.com- Rusia mengklaim Menlu Sergei Lavrov belum mendapat visa Amerika Serikat (AS) untuk kunjungan ke Kantor Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Seperti dilaporkan Reuters, Sabtu (3/9/2022), Rusia telah meminta 56 visa dari AS untuk Lavrov dan Lavrov dan delegasinya jelang pertemuan tahunan para pemimpin dunia di PBB bulan ini.

Dalam sattu surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, dilihat oleh Reuters pada Jumat (2/9), Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan bahwa kondisi ini "mengkhawatirkan" karena selama beberapa bulan terakhir Washington "terus-menerus menolak untuk memberikan visa masuk". kepada sejumlah delegasi Rusia untuk acara PBB lainnya.

“Amerika Serikat menganggap serius kewajibannya sebagai negara tuan rumah PBB. Visa bersifat rahasia di bawah undang-undang AS sehingga tidak dapat mengomentari kasus individu,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri.

Di bawah "perjanjian markas besar" PBB tahun 1947, Amerika Serikat pada umumnya diharuskan untuk mengizinkan akses ke PBB bagi diplomat asing. Tetapi Washington menyatakan bahwa mereka dapat menolak visa karena alasan "keamanan, terorisme, dan kebijakan luar negeri".

Hubungan antara AS dan Rusia telah pecah sejak Moskow menginvasi negara tetangga Ukraina pada Februari.

"Kami memproses ratusan visa setiap tahun untuk delegasi Federasi Rusia ke acara-acara PBB," kata juru bicara Departemen Luar Negeri, menambahkan bahwa aplikasi harus diajukan sedini mungkin untuk memastikan pemrosesan tepat waktu.

"Ini sangat penting karena tindakan Rusia yang tidak beralasan terhadap kedutaan kami di Rusia, termasuk penghentian paksa staf nasional lokal dan negara ketiga, yang sangat membatasi staf kami dan oleh karena itu kapasitas kami untuk memproses visa," kata juru bicara itu.

Nebenzia mengatakan bahwa aplikasi yang diperlukan telah diajukan ke kedutaan AS di Moskwa. Dia menambahkan bahwa belum ada visa AS yang diberikan kepada wartawan yang menemani Lavrov dan awak pesawat.

Ke-56 visa yang diminta oleh Moskwa termasuk visa untuk tim diplomat awal untuk mempersiapkan kedatangan Lavrov dan delegasinya untuk pertemuan tingkat tinggi Majelis Umum PBB di New York, yang dimulai pada 20 September.

