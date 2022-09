Jokowi Bahas 4 Hal dengan Presiden Marcos Jr di Bogor

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Jokowi membahas 4 hal dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (5/9/2022).

Pertama, peningkatan intensitas kerja sama infrastruktur dan industri strategis. Menurut Jokowi, sejumlah BUMN Indonesia sudah ikut serta dalam program pembangunan di Filipina.

Misalnya, lanjut Jokowi, proyek pengadaan 2 kapal landing platform dock oleh PT PAL dan proyek persinyalan kereta di Manila oleh PT LEN.

BACA JUGA

Jokowi Bertemu Presiden Filipina di Istana Bogor

“Saya berharap agar rencana pembelian pesawat NC212i dari PT Dirgantara Indonesia dapat direalisasikan. Ke depan saya ingin semakin banyak kesempatan bagi BUMN dan perusahaan swasta Indonesia mendukung pembangunan di Filipina,” kata Jokowi.

Kedua, penguatan kerja sama perbatasan. Jokowi mengungkapkan Indonesia dan Filipina telah sepakat untuk meninjau kembali 2 perjanjian pengamanan perbatasan agar terus relevan bagi masyarakat di perbatasan, yaitu revised border crossing agreement dan border patrol agreement.

“Kita juga berkomitmen mempercepat perundingan delimitasi batas landas kontinen berdasarkan UNCLOS 1982 (hukum laut internasional),” ujar Jokowi.

Ketiga, kata Jokowi, di bidang pertahanan dan keamanan. Kedua kepala negara mendorong penguatan kerja sama untuk keselamatan dan keamanan perairan di wilayah perbatasan.

BACA JUGA

Jokowi Sambut Kunjungan Kenegaraan Presiden Filipina Marcos Jr

Karena itu, Jokowi sangat menghargai telah dilakukannya penandatanganan agreement on cooperatives activities in the field of defense and security. Ia juga mengaku senang, telah memperbarui trilateral cooperative arrangement (TCA) antara Indonesia Filipina, dan Malaysia.

Baca selanjutnya

“Karena sangat penting dalam mengamankan jalur perairan dari ancaman penyanderaan dan ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com