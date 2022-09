Kekurangan Perbekalan Air, Tentara Rusia Tolak Bertempur

Moskwa, Beritasatu.com- Satu unit militer Rusia yang ditempatkan di selatan Ukraina telah menolak untuk bertempur karena kurangnya perbekalan vital seperti air. Seperti dilaporkan Newsweek, Senin (5/9/2022), para tentara dilaporkan dikeluarkan dari unit mereka sebagai hukuman.

Dalam satu pesan Facebook, Komando Operasi Ukraina Selatan melaporkan bahwa tentara dengan Resimen ke-127 dari Korps Angkatan Darat 1 melakukan kerusuhan, dan menolak untuk berpartisipasi lebih lanjut dalam perang Presiden Rusia Vladimir Putin melawan Ukraina.

Menurut komando, tentara kekurangan dukungan, sementara personel di posisi terdepan tidak memiliki air.

Newsweek tidak dapat memverifikasi klaim secara independen, tetapi telah menghubungi kementerian luar negeri Rusia untuk memberikan komentar.

Institute for the Study of War (ISW), satu lembaga kajian AS, mencatat bahwa pasukan Rusia membentuk Resimen ke-127 dari personel yang dimobilisasi secara paksa di Oblast Donetsk dan Luhansk pada awal April, bersama empat resimen DNR lainnya: resimen ke-103, ke-109, ke-113, dan ke-125.

ISW sebelumnya melaporkan bahwa DNR memindahkan resimen ke-109, 113, dan 125 ke barat laut Kherson pada akhir Juli, dan resimen ke-109 dilaporkan menyerah pada hari pertama serangan balasan Ukraina.

Lembaga kajian menilai kemungkinan pasukan Rusia memperkuat posisi garis depan mereka dengan elemen-elemen yang tidak berpengalaman dan dimobilisasi secara paksa yang tidak memiliki keinginan untuk berperang.

Insiden ini bukan pertama kalinya tentara Rusia dituduh menolak mengangkat senjata Ukraina.

Pada bulan Juli, Andrei Rinchino, kepala hukum Yayasan Free Buryatia, mengatakan kepada media independen Rusia MediaZona bahwa 17 tentara Rusia ditahan di wilayah Luhansk timur Ukraina karena menolak untuk berperang.

Rinchino mengatakan orang-orang itu menandatangani kontrak jangka pendek dengan kementerian pertahanan Rusia dan dikurung setelah mereka menolak untuk terus berpartisipasi dalam perang dan berusaha untuk mengakhiri kontrak mereka.

Kerabat tentara Rusia mengatakan kepada outlet berita bahwa orang-orang itu juga menerima ancaman pembunuhan karena menolak untuk berperang.

Sumber: BeritaSatu.com