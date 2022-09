Kritik Partai Demokrat soal Demo BBM, Adian: Belajar Matematika Dulu

Jakarta, Beritasatu.com – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu mengkritik kader-kader Partai Demokrat yang merespons soal demonstrasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurut Adian, sebaiknya para kader Demokrat belajar matematika dan sejarah terlebih dahulu sebelum berbicara soal demonstrasi kenaikan harga BBM bersubsidi.

“Saya menyarankan agar kader Demokrat untuk bisa belajar matematika dan belajar sejarah, sehingga jika membandingkan maka perbandingan itu logis, tidak antilogika dan ahistoris,” ujar Adian kepada wartawan, Rabu (7/9/2022).

Perbandingan yang dimaksud Adian, yakni kenaikan harga BBM pada era Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden dan era Presiden Joko Widodo. Di era SBY, kata Adian, total kenaikan harga BBM jenis Premium Rp 4.690.

“Sementara di era Jokowi total kenaikan BBM jenis Premium/Pertalite Rp 3.500. Jadi, SBY menaikan BBM lebih mahal Rp 1.190 dari Jokowi,” ungkap anggota DPR ini.

Di era SBY, Adian mengungkap upah minimum, seperti di DKI Jakarta Rp 2.200.000 untuk tahun 2013. Dengan harga BBM sebesar 6.500 per liter, maka upah satu bulan hanya dapat 338 liter per bulan. Di era Jokowi sekarang, harga BBM Rp 10.000, tetapi upah minimum Rp 4.641.000 per bulan.

“Dengan demikian, maka di era Jokowi setiap bulan upah pekerja senilai dengan 464 liter BBM. Jadi, ada selisih kemampuan upah membeli BBM antara SBY dan Jokowi sebesar 126 liter,” tuturnya.

Adian mengatakan di era SBY masih ada mafia terorganisasi dan massif, ...

Sumber: BeritaSatu.com