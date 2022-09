Erick Thohir: Harga Pertamax Bisa Turun Sesuai Harga Minyak Dunia

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, seperti Pertamax berpeluang turun.

Hal ini, ujar Erick Thohir, karena harga Pertamax ditentukan dengan mekanisme harga minyak mentah dunia.

Dia menyebutkan, apabila harga minyak dunia turun, maka Pertamax pun akan mengikuti mekanisme tersebut dengan menurunkan harga jual kepada masyarakat.

"Banyak juga yang bicara, nanti kalau harga minyak dunia turun. seperti apa? Ya, pasti kita turun, cuma yang mesti diingat apa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah mengurangi subsidi," ujar Erick Thohir saat meninjau Pertamina Integrated Enterprise Data and Command Center (PIEDCC), Jakarta, Rabu (7/9/2022).

Erick Thohir menyebut harga BBM seperti Pertalite, solar, dan Pertamax masih dalam subsidi. Dikatakan, jika minyak mentah dunia yang saat ini sebesar US$ 95 per barel turun menjadi US$ 75 per barel, maka itu akan diikuti dengan harga jual Pertamax kepada masyarakat.

"Kalau nanti harga minyak dunia turun, Pertamax akan sesuai harga pasar. Jadi, bisa saja turun. Tetapi, apakah solar dan Pertalite itu nanti harga pasar, tidak bisa, karena itu subsidi," ucap Erick Thohir.

Erick mengatakan, penyesuaian harga Pertamax dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter merupakan upaya pemerintah dalam mengalihkan subsidi agar lebih tepat sasaran.

Ia menyebutkan, selama ini meski Pertamax adalah jenis BBM nonsubsidi, Pertamina ...

Sumber: BeritaSatu.com