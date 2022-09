Said Aqil Dukung Kapolri Tuntaskan Kasus Brigadir J

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj mendukung Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menuntaskan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Said mengaku kaget dengan perkembangan kasus pembunuhan Brigadir J dengan terduga pelaku utama Irjen Pol Ferdy Sambo. Pasalnya, kata Said, makin hari banyak terungkap para jenderal polisi yang diduga terlibat. Informasi terakhir disebutkan tiga kapolda diduga terlibat dalam kasus itu.

“Polri adalah institusi yang sangat penting dalam sebuah negara, bahkan garda terdepan dalam menegakkan keamanan, melayani masyarakat, melindungi dan mengayomi dalam menegakan hukum. Oleh karena itu, ketika Polri ada masalah kita semua prihatin. Apa sih yang terjadi di tubuh Polri. Ada apa? Yang sangat mengagetkan,” ujar Said dalam video yang diterima Beritasatu.com, Kamis (8/9/2022).

“Ini berarti ada sesuatu yang harus dibongkar dan harus diperbaiki. Di sini kesempatan bapak kapolri untuk membersihkan, beres-beres. Instrospeksi dan evaluasi dan seterusnya. Terutama jajaran pimpinan,” imbuh Said.

Said mengungkap dalil yang berbunyi “Wa innama al-umamu al-akhlaqu maa baqiyat, fa in hum dzahabat akhlaquhum dzahabuu”. Artinya, sesungguhnya kejayaan suatu bangsa terletak pada akhlaknya selagi mereka berakhlak dan berbudi perangai utama, jika pada mereka telah hilang akhlaknya, maka jatuhlah bangsa itu.

“Ketika Polri namanya baik, maka bangsanya bermartabat. Di dunia akan tersiar polisi Indonesia ideal. Namun sebaliknya, pun jika namanya Polri hancur, maka dunia akan melihat kita seperti apa, maksudnya merendahkan martabat kita,” kata Said.

Dikatakan, kejadian yang menimpa Polri ini sudah menjadi konsumsi dunia internasional. “Kemarin saya bertemu dengan sahabat dari Malaysia, diceritakan juga bahwa masyarakat di sana di warung-warung kopi juga membicarakan Polri,” tuturnya.

Sumber: BeritaSatu.com