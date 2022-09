Kesehatan Ratu Elizabeth Memburuk, Pihak Keluarga Berkumpul

London, Beritasatu.com - Anggota keluarga kerajaan Inggris melakukan perjalanan dan berkumpul di Kastil Balmoral di Aberdeenshire, Skotlandia untuk menemani Ratu Elizabeth II karena kondisi kesehatannya yang memburuk.

Para dokter yang merawat Ratu Elizabeth II merasa prihatin dengan kesehatan Ratu Inggris tersebut dan merekomendasikan dia tetap di bawah pengawasan medis, Istana Buckingham mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis (8/9/2022).

Pangeran Charles, Pangeran Wales, adalah putra tertua Ratu Elizabeth. Dia adalah pewaris takhta Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara.

Putranya Pangeran Charles, cucunya Pangeran William dan anggota keluarga kerajaan Inggris lainnya telah melakukan perjalanan ke Kastil Balmoral di Skotlandia untuk berada di sisi raja yang berusia 96 tahun itu.

"Seluruh negeri akan sangat prihatin dengan berita dari Istana Buckingham," kata Perdana Menteri baru Inggris Liz Truss, yang bertemu dengan Ratu Elizabeth pada Selasa.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.



My thoughts - and the thoughts of people across our United Kingdom - are with Her Majesty The Queen and her family at this time.