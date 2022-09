Peringatan HAI 2022, Angka Buta Aksara di Indonesia Tinggal 5,6%

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyampaikan angka buta aksara Indonesia menurun. Hal ini berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas) Tahun 2021, angka buta aksara di Indonesia tinggal 1,56% atau 2,7 juta orang. Jumlah tersebut menurun jika dibandingkan dengan data buta aksara tahun 2020 dengan angka buta aksara masih 1,76% atau sekitar 2,9 juta orang.

Hal ini disampaikan oleh Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kemendikbudristek Iwan Syahril pada acara puncak peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) 2022 yang jatuh pada 8 September 2022. HAI 2022 bertemakan "Transformasi Literasi dalam Konteks Merdeka Belajar".

Dalam peringatan HAI ini, kata Iwan, penurunan buta aksara adalah salah satu indikator dari keberhasilan atau kemajuan pendidikan di suatu negara.

“Mengacu pada hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas) tahun 2021, angka buta aksara di Indonesia tinggal 1,56 persen atau 2,7 juta orang. Jumlah tersebut menurun jika dibandingkan dengan data buta aksara tahun 2020 dengan angka buta aksara 1,76% atau sekitar 2,9 juta orang,” ujar Iwan dalam keterangan pers tertulis, Jumat (9/9/2022).

Dikatakan Iwan, penurunan angka buta aksara telah menjadi komitmen dunia yang tertuang dalam program UNESCO yaitu Sustainable Development Goals (SDG’s) dalam menyukseskan kebijakan education 2030, khususnya pada Goal 4.6.

Sementara itu, Director and Representative UNESCO Office Jakarta, Regional Science Bureau for Asia and The Pacific, Mohammed Djelid memberikan selamat kepada pemerintah Indonesia yang telah bekerja secara efektif melalui program pendidikan yang komprehensif dalam bidang literasi dalam rangka menjamin keberlangsungan pembelajaran berkelanjutan baik selama maupun pascapandemi Covid-19.

“Selamat memperingati Hari Aksara Internasional 2022. Literasi adalah masalah martabat dan hak asasi manusia dan tujuan kita untuk menghasilkan masyarakat yang melek aksara. Ingat tugas kita belum selesai,” ucap Muhammad Djelid.

Adapun tema yang diangkat UNESCO pada peringatan HAI 2022 yaitu "Transformasi Ruang Pembelajaran Literasi".

Dikatakan Mohammed Djelid, tema peringatan HAI 2022 yang diangkat UNESCO tahun ini, memberikan kesempatan kepada dunia untuk memikirkan kembali fondasi yang sangat penting pada ruang pembelajaran literasi untuk membangun ketangguhan dan menjamin kualitas kesetaraan dan pendidikan inklusif bagi semua.

“Hari Aksara Internasional memberikan suatu kesempatan untuk mengakses perkembangan serta memacu momentum bahwa literasi merupakan hak asasi manusia yang memiliki peran dasar dalam mewujudkan masyarakat yang lebih melek huruf serta memiliki wawasan yang lebih terbuka dan keterampilan yang berkelanjutan,” pungkasnya.

