Puluhan Pemukiman Direbut, Momentum Perang Berbalik ke Ukraina

Kyiv, Beritasatu.com – Momentum perang berbalik ke Ukraina, setelah pasukan negara itu berhasil membebaskan puluhan pemukiman dan merebut kembali lebih dari 1.000 km persegi wilayah di timur dan selatan dari Rusia dalam seminggu terakhir.

Hal tersebut diungkapkan dalam pidato video Presiden Volodymyr Zelensky pada Jumat (9/9/2022).

Menurutnya, kini pasukan Ukraina mencoba maju ke arah jalur kereta api utama yang selama ini memasok pasukan dan amunisi militer Rusia di wilatah timur Ukraina.

Zelensky memposting video di mana tentara Ukraina mengatakan mereka telah merebut kota timur Balakliia, yang terletak di sepanjang bentangan depan yang membentang di selatan Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina.

Militer Ukraina mengatakan telah maju hampir 50 km melalui front itu setelah serangan yang tampaknya mengejutkan Rusia.

Itu akan menjadikannya kemajuan tercepat oleh kedua belah pihak dalam perang sejak Rusia dipaksa untuk meninggalkan serangan bencana di ibu kota Kyiv pada bulan Maret.

Moskwa sejauh ini tidak memberikan tanggapan resmi atas laporan di front Kharkiv.

Ukraina belum mengizinkan wartawan masuk ke daerah itu untuk mengkonfirmasi sejauh mana kemajuannya. Tapi situs berita Ukraina telah menunjukkan gambar tentara bersorak dari atas kendaraan lapis baja saat mereka melewati rambu-rambu jalan bertuliskan nama-nama kota yang sebelumnya dikuasai Rusia, dan pasukan Rusia menyerah di sisi jalan.

Lembaga think-tank Institute for the Study of War mengatakan bahwa Ukraina sekarang hanya berjarak 15 km dari Kupiansk, persimpangan penting untuk jalur kereta api utama yang telah digunakan Moskwa selama berbulan-bulan untuk memasok pasukannya di medan perang di timur.

Sejak pasukan Rusia dikalahkan di dekat Kyiv pada bulan Maret lalu, Moskwa telah mengobarkan perang tanpa henti, menggunakan keunggulan daya tembaknya untuk menekan kemajuan lambat dengan membombardir kota-kota dan desa-desa.

Namun, taktik itu bergantung pada berton-ton amunisi yang mencapai garis depan ...

Sumber: CNA/Reuters