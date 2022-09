PM Inggris Bekukan Tagihan Energi selama Dua Tahun

London, Beritasatu.com- Perdana Menteri Inggris Liz Truss membekukan tagihan energi selama 2 tahun. Seperti dilaporkan AFP, Kamis (8/9/2022), Truss mengatakan batas harga energi akan ditetapkan pada 2.500 pound sterling (Rp42,9 juta) per tahun untuk rumah tangga biasa selama dua tahun mulai 1 Oktober.

Truss yang baru ditunjuk sebagai Perdana Menteri Inggris pada Selasa (6/9) mengatakan akan mengambil tindakan segera untuk melindungi konsumen dan bisnis.

Pengumuman tersebut menandai perubahan besar dari seorang pemimpin yang telah mengesampingkan "pemberian bantuan" selama kampanyenya untuk menggantikan Boris Johnson. Truss terpaksa bertindak untuk menghentikan keluarga yang jatuh ke dalam kemiskinan dan bisnis dari bangkrut.

Badan amal telah memperingatkan bahwa jutaan rumah tangga menghadapi kemiskinan musim dingin ini jika batas harga energi rata-rata dibiarkan melonjak 80 persen pada bulan Oktober dan lagi di musim dingin.

Perusahaan juga berisiko terkena dampak melonjaknya tagihan energi. Banyak yang telah menerima tagihan energi baru yang mereka katakan mengancam akan membuat mereka gulung tikar.

Seperti dikutip the Guardian, Kamis (8/9), lembaga kajian National Institute of Economic and Social Research bahkan menilai kebijakan energi Truss tidak diperlukan, tidak efektif dan mahal. Para analis mengatakan krisis biaya hidup Inggris tidak akan berakhir hanya karena paket pemerintah multi-miliar pound untuk membatasi tagihan energi. Kenaikan harga kebutuhan rumah tangga berarti tekanan pada pendapatan akan terus berlanjut bahkan ketika harga listrik stabil, menurut perkiraan dari data kartu kredit agregat.

Dengan harga bahan pokok dari bahan makanan hingga internet broadband naik, keluarga pekerja Inggris yang khas dengan dua anak dapat segera mengalami lebih dari 10% dari gaji yang dibawa pulang akan menutupi kenaikan biaya hidup. Perkiraan itu menurut pola pengeluaran yang dikumpulkan oleh Nous, satu aplikasi yang membantu individu melacak dan memprediksi perubahan biaya hidup, dan dibagikan dengan Bloomberg.

