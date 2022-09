Keamanan IT Tidak Jadi Prioritas, Data Pribadi Mudah Bocor

Jakarta, Beritasatu.com – Ahli digital forensik Ruby Alamsyah menilai maraknya kasus kebocoran data pribadi baik itu di instansi pemerintahan maupun swasta lantaran isu keamanan siber tidak menjadi perhatian utama. Instansi pemerintah dan swasta hanya fokus pada produk atau layanan jasa yang diberikan tanpa mempertimbangkan adanya potensi serangan siber dari penggunaan infrastruktur teknologi.

“Kebocoran data banyak terjadi kemungkinan karena semua pihak baik itu instansi pemerintah maupun industri sangat fokus pada produk dan jasanya, tidak terlalu fokus dengan keamanan IT. Bagi mereka, yang penting deliver produk saja, soal keamanan IT belakangan. Kalau sudah ada kasus, baru melek. Tetapi kalau tidak ada, keamanan IT ini tidak diurusin,” kata Ruby dalam acara Polemik Trijaya bertajuk “Darurat Perlindungan Data Pribadi”, Sabtu (10/9/2022).

Ruby menambahkan, kasus kebocoran data juga tidak berhubungan langsung dengan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki sebuah perusahaan atau lembaga pemerintah. Berkaca dari kasus kebocoran data pribadi, kejadian ini tidak hanya menimpa lembaga pemerintah, bahkan juga perusahaan teknologi berstatus unicorn.

“Kebocoran data ternyata tidak related langsung dengan anggaran yang dimiliki, SDM ...

