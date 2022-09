Pemakaman Ratu Elizabeth Digelar 19 September

London, Beritasatu.com- Pemakaman Ratu Elizabeth II akan diadakan pada 19 September di Westminster Abbey, London, Inggris. Seperti dilaporkan AFP, Sabtu (10/9/2022), peti mati akan dibawa dari Kastil Balmoral ke Edinburgh pada Minggu (11/9) sebelum diterbangkan ke London pada Selasa.

Dalam satu posting di situs internet resmi keluarga, dikonfirmasi bahwa pemakaman Ratu Elizabeth akan diadakan pada Senin 19 September, mulai pukul 11 pagi waktu setempat. Selama empat hari sebelum pemakaman, dia akan disemayamkan di Westminster Hall London selama empat hari. Hari libur bank nasional telah diumumkan di Inggris untuk hari pemakaman.

"Peti mati Ratu saat ini berada di Ballroom di Kastil Balmoral. Peti mati Yang Mulia melakukan perjalanan ke Edinburgh, Minggu 11 September, melalui jalan darat, untuk tiba di Istana Holyroodhouse, tempat ia akan beristirahat di Ruang Tahta sampai Senin 12 September sore," tulis postingan tersebut.

BACA JUGA

Polisi Inggris Bersiap Hadapi Upacara Pemakaman Kenegaraan Terbesar

Situs internet resmi itu juga menyebut, pada Senin 12 September sore, satu Prosesi akan digelar di halaman depan Istana Holyroodhouse untuk membawa Peti Mati ke Katedral St Giles, Edinburgh. Raja dan Anggota Keluarga Kerajaan akan mengambil bagian dalam prosesi pemakaman dan menghadiri Layanan di Katedral St Giles untuk menerima peti mati.

Setelah prosesi tersebut, peti mati ratu akan tetap berada di Katedral St. Giles, untuk memungkinkan orang-orang Skotlandia memberi penghormatan. Pada Selasa (13/9) sore, peti mati akan diangkut melalui udara dari Bandara Edinburgh ke pangkalan RAF Northolt, dari mana peti mati akan diangkut melalui jalan darat ke Istana Buckingham.

Pada Rabu (14/9), peti akan dibawa dari istana ke Westminster Hall, di mana ratu akan disemayamkan, memungkinkan anggota masyarakat untuk mengunjungi dan memberikan penghormatan.

BACA JUGA

Presiden Putin Tidak Hadiri Pemakaman Ratu Elizabeth

Prosesi akan menempuh perjalanan melalui Queen's Gardens, The Mall, Horse Guards and Horse Guards Arch, Whitehall, Parliament Street, Parliament Square, dan New Palace Yard, lanjut postingan tersebut.

“Setelah peti mati tiba di Westminster Hall, Uskup Agung Canterbury akan melakukan kebaktian singkat yang dibantu oleh Yang Sangat Terhormat David Hoyle, dekan Westminster, dan dihadiri oleh raja dan anggota keluarga kerajaan, setelah itu pendeta -Negara akan dimulai."

“Kami akan melaksanakan tugas kami selama beberapa hari mendatang dengan hati yang paling berat, tetapi juga dengan tekad yang paling kuat untuk memastikan perpisahan yang pas dengan salah satu tokoh yang menentukan zaman kita,” kata Earl Marshal, Edward Fitzalan-Howard, Adipati Norfolk.

BACA JUGA

Presiden AS Joe Biden Akan Hadiri Pemakaman Ratu Elizabeth

Jenazah Ratu Elizabeth saat ini berada di peti mati kayu ek yang ditutupi sesuai Standar Kerajaan untuk Skotlandia, dengan karangan bunga di atasnya, di ballroom Kastil Balmoral, di timur laut Skotlandia.

Pemakaman kenegaraan akan diadakan di Westminster Abbey, dan jenazah ratu akan dimakamkan di Kapel St. George di Kastil Windsor, bersama anggota keluarga dekatnya.

Ratu Elizabeth II meninggal tak lama setelah muncul laporan bahwa kesehatannya menurun. Setelah kematian Elizabeth, sang putra, Pangeran Charles, naik takhta dan mengambil nama Raja Charles III. Selama beberapa peridoe, dia menjadi pewaris terlama dalam sejarah Keluarga Kerajaan. Putra Charles yakni Pangeran William, pada gilirannya diberi gelar sang ayah sebelumnya, Pangeran Wales.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com