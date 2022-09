Presiden AS Peringatkan Teroris Masih Mengancam Negara

Para pekerja memoles nama-nama korban di Memorial 11 September di Manhattan bagian bawah dua hari sebelum peringatan 21 tahun serangan teroris pada 11 September 2001 di New York City, AS, pada Jumat 9 September 2022. Tahun ini menandai peringatan 21 tahun serangan 9/11 di New York dan Washington, DC. (Foto: AFP/Getty Images)