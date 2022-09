Wabah Polio Merebak, Gubernur New York Nyatakan Darurat

New York, Beritasatu.com- Gubernur New York Kathy Hochul mengumumkan keadaan darurat pada Jumat (9/9/2022) atas meningkatnya wabah polio. Seperti dilaporkan NY Times, status darurat merupakan upaya untuk lebih melengkapi penyedia layanan kesehatan dengan alat untuk mengekang penyebaran virus yang terkadang melumpuhkan sebelum menyebar lebih jauh di negara bagian Amerika Serikat (AS).

Perintah tersebut memungkinkan pekerja layanan darurat, bidan dan apoteker untuk memberikan vaksin polio. Deklarasi tersebut juga mengharuskan penyedia layanan kesehatan untuk mengirimkan data imunisasi polio ke pejabat kesehatan New York sehingga mereka dapat menentukan di negara bagian mana untuk menargetkan upaya vaksinasi.

"Pada polio, kami tidak bisa melempar dadu. Jangan menunggu untuk memvaksinasi," kata Mary T. Bassett, komisaris kesehatan negara bagian.

BACA JUGA

WHO dan UNICEF Luncurkan Kampanye Vaksinasi Polio di Afghanistan

Kasus polio pertama dalam hampir satu dekade diidentifikasi pada bulan Juli di negara bagian New York. Para pejabat mengatakan seorang pria yang tidak divaksinasi di Rockland County terinfeksi oleh virus yang telah ditumpahkan dari seseorang yang menerima vaksin polio oral, yang tidak diberikan di Amerika Serikat sejak tahun 2000.

Vaksin oral aman tetapi mengandung sejumlah kecil virus hidup yang dilemahkan. yang dapat beredar dan menguat jika masyarakat kurang divaksinasi.

BACA JUGA

Vaksinasi Polio Afghanistan Targetkan 9,9 Juta Anak

Tidak ada kasus lain yang telah diidentifikasi oleh negara bagian, tetapi para pejabat telah memantau air limbah untuk polio - yang biasanya ditemukan dalam kotoran orang yang terinfeksi - untuk melacak apakah virus itu menyebar.

Pada Agustus, pejabat Kota New York mengatakan mereka telah mengidentifikasi polio di air limbah kota. Pada Jumat, pejabat kesehatan negara bagian mengumumkan bahwa mereka telah mengidentifikasi polio dalam 57 sampel yang dikumpulkan dari air limbah di beberapa negara bagian antara Mei dan Agustus. Mayoritas sampel dikumpulkan di Rockland County, dan 50 di antaranya secara genetik terkait dengan kasus penduduk Rockland.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com