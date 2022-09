Senin Ada Demo di Istana, Polisi Siapkan Pengalihan Arus Lalu Lintas

Jakarta, Beritasatu.com - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan pengalihan arus lalu lintas dalam rangka pengamanan unjuk rasa (demo) di kawasan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (12/9/2022) besok.

"Alih arus dilaksanakan Senin tanggal 12 September 2022 pukul 10.00-selesai. Masyarakat menuju Istana agar mencari jalan alternatif lain," demikian dilansir dari akun Twitter Ditlantas Polda Metro Jaya @TMCPoldaMetro di Jakarta, Minggu (11/9/2022).

Menurut informasi yang dihimpun, pada Senin besok beberapa elemen masyarakat akan menggelar aksi demo dan penyampaian pendapat di sekitar Istana Negara.

Salah satu tuntutan dalam demo tersebut adalah menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Sebelumnya, pemerintah menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, solar subsidi dari Rp 5.150 per liter jadi Rp 6.800 per liter, Pertamax non subsidi naik dari Rp12.500 jadi Rp14.500 per liter sejak Sabtu (3/9) pukul 14.30 WIB.

Skema pengalihan arus lalu oleh pihak kepolisian di sekitar Istana Presiden besok adalah sebagai berikut:

1. Arus lalu lintas dari arah Bundaran HI menuju Jalan Merdeka Barat dialihkan ke Jalan Budi Kemuliaan atau Jalan Merdeka Selatan.

2. Arus lalu lintas dari arah Tugu Tani menuju Jalan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Perwira (situasional).

3. Arus lalu lintas dari arah Jalan Hayam Wuruk menuju Jalan Majapahit/Jalan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Juanda atau ke Jalan Suryopranoto.

4. Arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muis menuju Jalan Gajah Mada dialihkan ke Jalan Tanah Abang Satu.

Sumber: ANTARA