Purwadhika Mudahkan Mahasiswa Kuliah dan Kerja di Luar Negeri

Jakarta, Beritasatu.com - Purwadhika College hasil kerja sama Purwadhika Digital Technology School dengan Amity Singapore dan International University of Applied Science (IU) Germany, memudahkan mahasiswa asal Indonesia untuk kuliah sambil bekerja di luar negeri.

"Purwadhika College memungkinkan pesertanya mendapatkan gelar internasional dari beberapa universitas terkemuka di Inggris dan Jerman seperti University for the Creative Arts, University of Northampton, Teesside University, dan International University of Applied Sciences (IU)," kata CEO sekaligus Founder Purwadhika Digital Technology School, Purwa Hartono dalam keterangan tertulisnya Selasa (13/9/2022).

Berdasarkan survei Keystone Education Group terhadap 10.000 responden dari 181 negara di dunia, Ingris dan Jerman merupakan dua negara yang termasuk dalam daftar negara paling banyak dipilih pelajar Indonesia sebagai tujuan studi.

Purwa mengatakan kebutuhan tenaga kerja dunia saat ini semakin banyak, sehingga dibutuhkan bekal optimal untuk pencari kerja. Salah satu bekal yang menjanjikan memiliki gelar internasional. "Saat ini perkembangan teknologi sangat pesat, kita perlu bisa menyiapkan tenaga ahli dalam kurun waktu singkat," kata dia.

Dia mengatakan Purwadhika College menggabungkan kurikulum universitas dan skill digital yang dibutuhkan industri sehingga memudahkan pelajar Indonesia meraih gelar sekaligus pekerjaan melalui koneksi kerja ke 500 perusahaan partner Purwadhika yang tersebar hingga ke Asia. "Bekerja tidak hanya setelah lulus, tetapi juga bisa dijalankan bersamaan dengan perkuliahan," kata Purwa.

Institusi pendidikan ini menyediakan metode belajar secara online maupun offline lewat beragam program seperti Job Connector, dan Job Connector International. "Untuk program bachelor rata-rata ditempuh selama 3 tahun. Sementara program master dan MBA dalam waktu 1 hingga 2 tahun," kata dia.

Purwadhika Digital Technology School telah mencetak lebih 20.000 talenta digital berkualitas bagi Indonesia bahkan hingga bekerja ke mancanegara seperti Amerika, Singapura, Hong Kong, dan perusahaan terkemuka lainnya.

