Sederet Prestasi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Jakarta, Beritasatu.com - Menulis adalah salah satu sarana mahasiswa dalam menyampaikan pikiran-pikiran kritisnya.

Melalui berbagai perlombaan menulis karya ilmiah, mahasiswa bisa menunjukkan kualitas pemikiran dan mendapatkan kesempatan untuk menggaungkan ide-idenya.

Hal inilah yang ingin disampaikan oleh Cyndy Caroline, salah satu mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

Ia baru saja memperoleh Juara I Lomba Penulisan Esai Ilmiah Nasional yang diselenggarakan UIN Sumatera Utara.

Sebelumnya Ia juga menjadi Juara I Lomba Penulisan Esai Nasional yang diselenggarakan Universitas Mulawarman, Juara I Lomba Esai Nasional IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Juara Il Lomba Esai Nasional dari Universitas Muhammadyah Malang dengan tema "Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual di Era Society 5.0” dan sejumlah deretan prestasi lainnya.

"Fakultas Hukum Universitas Pancasila terus berupaya mendorong mahasiswa berprestasi seperti Cindy untuk terus berkarya dan diharapkan menjadi contoh dan motivasi bagi mahasiswa lain untuk aktif terlibat dalam banyak kegiatan positif yang tidak hanya melatih mereka untuk berkompetisi tapi juga meningkatkan banyak kompetensi soft skill lainnya seperti manajemen diri, waktu, problem solving dan kerja sama," tulis Fakultas Hukum Universitas Pancasila dalam siaran persnya.

Selain Cyndy Caroline, masih banyak mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Pancasila yang berprestasi seperti Indriana yang meraih prestasi lomba opini video.

Ihsan Maulana yang juga mendapat predikat the best paper Internaional Conference on Fundaamental Righs yang diselenggarakan Universitas Lampung.

Selain prestasi individual terdapat pula prestasi dari Unit Kegiatan Peradilan Semu yang berhasil meraih prestasi Juara I National Moot Court Competition yang diselenggarakan Universitas Darussalam Gontor, Juara I Nasional Moot Court Competition on Intelectual Property Rights yang diselenggarakan Universitas Islam Yogyakarta.

Saat ini delegasi Unit Kegiatan Mahasiswa Peradilan Semu juga sedang bertanding dalam National Moot Court Competition on Special Criminal Law: Terorism and Money Laudry.

Adanya sederatan prestasi ini adalah cara mahasiswa Universitas Pancasila sebagai generasi muda untuk menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 bukanlah suatu hal yang harus dilihat sebagai penghalang untuk terus berkarya dan meraih prestasi.

