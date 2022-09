Rp 50 Juta Uang Naik Haji Penjaga Sekolah Dimakan Rayap

Solo, Beritasatu.com - Uang naik haji dalam tabungan senilai Rp 50 juta milik Samin, penjaga Sekolah Dasar Lodjiwetan, Surakarta, Jawa Tengah, hancur dimakan rayap. Samin hanya bisa menyelamatkan Rp 50 juta miliknya. Samin dan keluarganya sangat terkejut dan sedih.

"Ya shock-lah, istilahnya kita ngumpulin segitu lama untuk ya cita-citanya ingin ndaftar haji. Cita-citanya sih begitu tapi ternyata saat (tanbungan) dibongkar sudah dimakan rayap," ujar Samin yang ditemui Selasa (13/9/2022).

Samin mengungkapkan, uang yang dimakan rayap itu merupakan hasil menabung sekitar 2,5 tahun terakhir. Tabungan berupa pecahan uang kertas pecahan 10000 hingga 100000 itu disimpan Samin di dua tempat berbeda.

"Ada dua tempat. Tempat yang satu dapat diselamatkan tidak kemakan rayap, tadi totalnya lima puluh juta kurang dua ratus ribu," katanya.

Samin menceritakan, tiga hari sebelumnya ia meminta istrinya, Sri Kadarwati untuk membuka dua celengan plastik. Sontak istri penjaga sekolah itu kaget karena mendapati uang di dalam celengan plastik rusak dimakan rayap.

Uang tabungan yang rusak itu langsung dibawa Samin dan istrinya ke kantor perwakilan Bank Indonesia Solo.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo, Nugroho Joko Prastowo menjelaskan bahwa uang yang dapat diganti oleh pihak Bank Indonesia yakni uang yang mempunyai ukuran minimal dua per tiga atau lebih dari 67 persen dari ukuran penuh.

"Bank Indonesia akan mengganti uang asli yang rusak tapi tidak bisa mengganti uang palsu maupun uang hilang. Syaratnya untuk mendapatkan penggantian harus memiliki size minimal dua per tiga dari ukuran penuh. Kenapa dua per tiga, ya kalau ukurannya separuh bisa diganti nanti pada dipotongin ditukarkan jadi dua. Jadi harus dua per tiga supaya tidak ada dobel klaim," terang Joko saat bertemu dengan Samin dan istrinya di Kantor Perwakilan BI Solo.

Untuk mengukur ukuran uang yang rusak, Bank Indonesia Solo menggunakan alat pindai uang yang dapat mendeteksi ukuran uang yang rusak apakah bisa digantikan dengan uang yang baru atau sebaliknya. Pihak Bank Indonesia Solo belum memastikan berapa uang milik Samin yang dapat ditukar atau diganti dengan uang yang baru.

Sumber: BeritaSatu.com