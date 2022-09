Rusia Danai Partai dan Kandidat Pemilu Puluhan Negara

Washington, Beritasatu.com- Amerika Serikat (AS) menuduh Rusia telah mengirim dana US$ 300 juta atau Rp 4,4 triliun untuk partai dan kandidat pemilu di lebih dua puluh negara sejak 2014. Seperti dilaporkan AFP, Rabu (14/9/2022), Rusia berusaha untuk mendapatkan pengaruh yang penilaian intelijen AS yang tidak diklasifikasikan.

Seorang pejabat senior pemerintah mengatakan intelijen AS menilai bahwa temuan itu adalah angka minimum dan bahwa Rusia kemungkinan telah mentransfer dana tambahan secara diam-diam dalam kasus-kasus yang tidak terdeteksi.

"Kami pikir ini hanya puncak gunung es," kata pejabat itu kepada wartawan tanpa menyebut nama.

Dalam salah satu kasus paling mengerikan yang dikutip dalam penilaian baru, intelijen AS mengatakan bahwa duta besar Rusia di negara Asia yang tidak disebutkan namanya memberikan jutaan dolar kepada seorang calon presiden.

Penilaian yang tidak diklasifikasikan tidak memberikan rincian tentang negara-negara tertentu. Tetapi sumber administrasi yang mengetahui temuan tersebut menuduh bahwa Rusia menghabiskan sekitar US$ 500.000 (Rp7 ,4 miliar) untuk mendukung Partai Demokrat kanan-tengah Albania dalam pemilihan 2017 dan juga membiayai partai atau kandidat di Bosnia, Montenegro, dan Madagaskar.

Sumber tersebut, yang tidak berwenang untuk berbicara secara tertulis, mengatakan bahwa Rusia juga telah menggunakan Brussel sebagai pusat untuk yayasan dan front lain yang mendukung kandidat sayap kanan, dan bahwa kedutaan Rusia di Ekuador dikirimi "sejumlah besar" uang dari tahun 2014 ke 2017, rupanya dengan misi untuk mengacaukan pemilu.

Penilaian tersebut mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan kontrak fiktif dan perusahaan cangkang di Eropa dan lebih langsung menyalurkan dana rahasia di Amerika Tengah, Asia, Timur Tengah dan Afrika Utara.

“Rusia kadang-kadang mengirim uang tunai tetapi juga menggunakan mata uang kripto dan hadiah mewah. Amerika Serikat meningkatkan temuan dengan negara-negara yang terkena dampak langsung,” kata pejabat pemerintah.

Pejabat itu mengatakan Amerika Serikat juga membahas intelijen secara lebih luas dengan lebih dari 100 negara sebagai bagian dari "KTT Demokrasi" Presiden Joe Biden, sebuah inisiatif yang pertama kali dia janjikan dalam kampanye 2020 di mana dia mengalahkan Donald Trump, yang telah menolak untuk menerima hasilnya.

Pemerintahan Biden meminta penilaian setelah invasi Rusia 24 Februari ke Ukraina, yang mendorong upaya besar AS untuk mengisolasi Moskwa dan mempersenjatai Kyiv.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan dugaan campur tangan pemilu Rusia "juga merupakan serangan terhadap kedaulatan".

"Ini adalah upaya untuk mengurangi kemampuan orang di seluruh dunia untuk memilih pemerintah yang dianggap paling cocok untuk mewakili mereka," katanya kepada wartawan.

Penilaian baru tidak mencakup politik domestik AS, tetapi intelijen AS sebelumnya mengatakan Moskwa juga campur tangan dalam pemilihan 2016, terutama melalui manipulasi media sosial, untuk mendukung Trump, yang telah menyuarakan kekaguman terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin.

Satu pernyataan internal, dari Departemen Luar Negeri ke misi AS di seluruh dunia menyatakan bahwa Rusia memiliki strategi dua kali lipat - meningkatkan kekayaan kandidat yang disukai sekaligus juga mendapatkan pengaruh di dalam partai politik.

"Hubungan tersembunyi antara partai-partai ini dan dermawan Rusia mereka merusak integritas, dan kepercayaan publik pada, lembaga-lembaga demokrasi," katanya.

Pejabat Rusia telah lama mencemooh tuduhan campur tangan AS, mencatat bahwa CIA memiliki sejarah panjang mendukung kudeta di negara-negara seperti Iran dan Chile.

Sumber: BeritaSatu.com