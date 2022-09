Intel Ukraina Klaim Banyak Tentara Rusia Menolak Bertempur

Kyiv, Beritasatu.com- Intelijen Ukraina mengklaim banyak tentara Rusia menolak bertempur. Seperti dilaporkan Newsweek, Rabu (14/9/2022), Rusia telah membatalkan pengiriman beberapa unit militernya ke Ukraina karena pasukannya menolak untuk berperang.

“Prajurit dari lima brigade tank tentara ke-36, yang merupakan bagian dari Distrik Militer Timur Rusia yang ditempatkan di ibu kota republik Buryatia, Ulan-Ude, menolak untuk ambil bagian dalam perang di Ukraina dan akibatnya dipecat,” kata penilaian tersebut.

Dalam satu posting Telegram pada Rabu (14/9), Direktorat Utama Intelijen kementerian pertahanan Ukraina mengatakan "kekurangan besar" personel Rusia telah memaksa komandan untuk mengurangi waktu rehabilitasi di rumah sakit bagi tentara yang terluka.

Kekurangan Perbekalan Air, Tentara Rusia Tolak Bertempur

“Dokter direkomendasikan untuk melakukan operasi hanya setelah perang berakhir, atau dengan izin dari komandan tentara yang terluka,” katanya.

Dinas intelijen mengatakan seorang tentara Rusia yang menderita luka-luka termasuk gendang telinga yang pecah ditolak operasi dan dipulangkan dari rumah sakit setelah hanya tiga hari.

Sementara itu, kata Dinas Intelijen, Rusia berusaha untuk memperkuat jumlah mereka di wilayah Kherson selatan dengan mengerahkan kembali empat batalyon pasukan dari Chechnya yang dikenal sebagai "Kadyrovites," dinamai presiden setia Kremlin republik Rusia selatan, Ramzan Kadyrov.

Kekurangan Pasukan, Militer Rusia Rekrut ODGJ Jadi Tentara

Namun, Kyiv mengatakan unit-unit ini kekurangan staf secara signifikan dan tidak hanya terdiri dari orang-orang Chechen, tetapi juga tentara bayaran dari beberapa wilayah termiskin di Rusia.

Newsweek menghubungi kementerian pertahanan Rusia untuk mengomentari penilaian intelijen Ukraina, yang tidak dapat diverifikasi secara independen.

Presiden Vladimir Putin dari Rusia menghadapi kerugian besar pasukan, yang menurut Ukraina telah mencapai lebih dari 50.000 personel, meskipun perkiraan Barat jauh lebih rendah.

Putin Perintahkan Penambahan 137.000 Tentara Rusia

Kremlin telah berulang kali mengatakan tidak akan memerintahkan mobilisasi umum penduduknya, tetapi menghadapi tantangan dalam merotasi pasukannya serta merekrut personel baru.

Michael Kofman, seorang analis militer dengan lembaga kajian CNA, mengatakan kepada podcast The War on the Rocks pada Senin (12/9) bahwa Putin harus membuat pilihan politik yang "mahal" jika dia ingin tetap dalam perang.

“Pemimpin Rusia menghadapi masalah dalam mempertahankan pasukan, dan mobilisasi bayangan pasukannya, yang membayar sukarelawan wilayah Rusia, tidak akan pernah menghentikannya,” kata Kofman.

Militer Rusia Akan Kehabisan Senjata dan Amunisi pada Akhir 2022

Kremlin menetapkan perang sebagai "operasi militer khusus" dan dengan demikian memberikan pasukan pilihan di akhir dinas mereka. Kofman mengatakan mobilisasi umum, tempat Putin harus menyebut konflik itu sebagai "perang", tidak mungkin terjadi.

“Pilihan lain adalah mobilisasi parsial, yang memungkinkan militer Rusia memaksa orang untuk bertugas, yang sangat berbeda dari menawarkan banyak uang untuk sukarelawan,” katanya.

