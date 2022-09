Teori Konspirasi Kerajaan Klaim Jenazah Ratu Elizabeth Tidak Ada di Peti

Pembawa peti jenazah dari The Queen's Company, Pengawal Grenadier Batalyon 1 membawa peti mati Ratu Elizabeth II melewati Camilla Inggris, Permaisuri Ratu, Catherine Inggris, Putri Wales, Sophie Inggris, Countess of Wessex, Meghan, Duchess of Sussex, Pangeran Edward Inggris, Duke of Kent dan Pangeran Richard dari Inggris, Duke of Gloucester, saat mereka tiba di Westminster Hall di Istana Westminster di London pada Rabu 14 September 2022, di mana peti mati akan di Lie in State. (Foto: AFP)