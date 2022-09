Diduga Sentil Puan, AHY: Demokrat Tidak Boleh Pura-pura Menangis

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meminta para kader Partai Demokrat agar tidak pura-pura menangis atas beban yang dialami masyarakat saat ini. Saat ini, kata AHY, yang menangis adalah rakyat yang sedang kesulitan.

"Demokrat tidak boleh menangis. Demokrat tidak boleh pura-pura menangis. Yang menangis rakyat, ini bukan rekayasa. Ini kita temui setiap saat," ujar AHY saat pidato sambutan di acara Rapimnas Partai Demokrat 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2022).

Dalam kondisi rakyat menangis, kata AHY, kader Partai Demokrat harus turun membantu untuk mengatasi persoalannya. Apalagi, tutur dia, rakyat membutuh perbaikan dan perubahan.

"Masyarakat membutuhkan bantuan, dukungan kita semua. Yang jelas rakyat ingin perubahan dan perbaikan. Betul? Setuju. Indonesia butuh perubahan dan perbaikan. Ini narasi kita. Sepakat? Sepakat," tandas AHY.

Karena itu, kata AHY, para kader Demokrat harus menggelorakan semangat perubahan dan perbaikan. Menurut dia, semangat itu perubahan tersebut ada di rumah yang bernama Partai Demokrat.

"Dan kalau rakyat ingin perbaikan dan perubahan mohon doa restu bagi Partai Demokrat. Ini narasi kita. Gelorakan semangat ini sampai 2024 ini. DPD siap? DPC siap? Siap. Bersama-sama kita bisa," pungkas AHY.

Pernyataan AHY ini diduga menyentil aksi Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputeri dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang menangis saat memprotes kebijakan kenaikan harga BBM di era kepemimpinan Presiden SBY.

Sementara, saat ini, Puan Maharani dan PDIP menyatakan memahami langkah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dari harga Rp 7.650 per liter menjadi 10.000 per liter dan solar dari Rp 5.150 per liter menjadi 6.800 per liter.

Selain itu, Pertamax nonsubsidi juga alami penyesuaian harga yakni dari Rp 12.500 menjadi 14.500 per liter.

Sumber: BeritaSatu.com