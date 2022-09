Tanpa Warisan Ratu Elizabeth, Charles Punya Kekayaan Tak Terhitung

London, Beritasatu.com- Raja Inggris Charles III memiliki kekayaan yang tak terhitung dan mewariskan kerajaannya sendiri. Seperti dilaporkan NYTimes, Kamis (14/9/2022), Charles menghabiskan setengah abad untuk mengubah tanah kerajaannya menjadi portofolio miliaran dolar dan salah satu penghasil uang paling menguntungkan dalam bisnis keluarga kerajaan.

Saat sang ibu, Ratu Elizabeth II, sebagian besar mendelegasikan tanggung jawab untuk portofolionya, Charles jauh lebih terlibat dalam mengembangkan perkebunan pribadi yang dikenal sebagai Kadipaten Cornwall.

Selama dekade terakhir, Charles telah membentuk tim besar manajer profesional yang meningkatkan nilai dan keuntungan portofolionya sekitar 50 persen.

Saat ini, Duchy of Cornwall memiliki lapangan kriket terkenal yang dikenal sebagai The Oval, lahan pertanian subur di selatan Inggris, persewaan liburan tepi laut, ruang kantor di London, dan depot supermarket pinggiran kota. (Kadipaten adalah wilayah yang secara tradisional diperintah oleh seorang duke atau duchess).

Portofolio real estat seluas sekitar 52.600 hektare hampir seukuran Chicago dan menghasilkan jutaan dolar per tahun dalam pendapatan sewa. Kepemilikan konglomerat bernilai sekitar US$1,4 miliar (Rp 20,8 triliun), dibandingkan dengan sekitar US$ 949 juta (Rp 14 triliun) dalam portofolio pribadi mendiang ratu.

Kedua perkebunan ini mewakili sebagian kecil dari kekayaan keluarga kerajaan yang diperkirakan mencapai US$28 miliar (Rp 417 triliun).

Selain itu, keluarga memiliki kekayaan pribadi yang tetap menjadi rahasia yang dijaga ketat. Sebagai raja Inggris, Charles akan mengambil alih portofolio ibunya dan mewarisi bagian dari kekayaan pribadi yang tak terhitung ini.

Saat warga Inggris biasanya membayar sekitar 40 persen pajak untuk warisan, Charles mendapatkan semua harta Ratu Elizabeth bebas pajak. Dia akan menyerahkan kendali kadipatennya kepada putra sulungnya, William, untuk berkembang lebih jauh tanpa harus membayar pajak perusahaan.

Pertumbuhan pundi-pundi keluarga kerajaan dan kekayaan pribadi Charles selama dekade terakhir datang pada saat Inggris menghadapi pemotongan anggaran yang dalam. Tingkat kemiskinan melonjak, dan penggunaan bank makanan hampir dua kali lipat.

Gaya hidup Charles di istana telah lama memicu tuduhan bahwa dia tidak berhubungan dengan orang biasa. Dia kadang-kadang menjadi simbol tanpa disadari dari keterputusan itu - seperti ketika limusinnya dikerumuni oleh siswa yang memprotes kenaikan biaya kuliah pada tahun 2010 atau ketika dia bertengger di atas takhta emas dalam perhiasan kerajaannya tahun ini untuk menjanjikan bantuan bagi keluarga yang berjuang.

Charles naik takhta ketika Inggris tertatih-tatih di bawah krisis biaya hidup yang diperkirakan akan membuat kemiskinan menjadi lebih buruk. Sosok yang lebih memecah belah daripada ibunya, Charles kemungkinan akan memberikan energi segar bagi mereka yang mempertanyakan relevansi keluarga kerajaan pada saat kesulitan publik.

Laura Clancy, penulis "Running the Family Firm: How the Monarchy Manages Its Image and Our Money", mengatakan Charles mengubah akun kerajaan yang dulu senyap.

"Kadipaten ini terus dikomersialkan selama beberapa dekade terakhir. Ini dijalankan seperti bisnis komersial dengan CEO dan lebih dari 150 staf," kata Clancy.

Menurut Clancy, apa yang dulu dianggap hanya sebagai "tumpukan tanah tuan tanah" sekarang beroperasi seperti perusahaan.

Kadipaten Cornwall didirikan pada abad ke-14 sebagai cara untuk menghasilkan pendapatan bagi pewaris takhta raja Inggris dan pada dasarnya mendanai pengeluaran pribadi dan resmi Charles. Salah satu contoh kekuatan finansialnya: Laba US$28 juta (Rp 417 miliar) yang dia peroleh darinya tahun lalu mengerdilkan gaji resmi sebagai pangeran yang hanya lebih dari US$1,1 juta (Rp 16,33 miliar).

Sumber: BeritaSatu.com