Pemakaman Ratu Elizabeth Terapkan Sederet Aturan Tak Lazim

London, Beritasatu.com- Upacara pemakaman Ratu Elizabeth II akan menerapkan sederet aturan tak lazim. Untuk tujuan upacara yang khidmat dan tertib, misalnya, pemakaman tidak menyediakan fasilitas mobil untuk para kepala negara.

Seperti dilaporkan Indianexpres, Kamis (15/9/2022), resepsi untuk para pemimpin dunia yang akan menghadiri pemakaman kenegaraan akan diselenggarakan oleh Raja Charles III di Istana Buckingham pada Minggu 18 September malam.

Sejumlah pemimpin dunia, anggota keluarga kerajaan Eropa dan mantan perdana menteri Inggris Raya (UK) diperkirakan akan menghadiri pemakaman kenegaraan Ratu Elizabeth II yang digelar di Westminster Abbey di London pada 19 September mendatang.

Pertemuan para pemimpin terbesar di dunia di tempat yang sama, pada hari yang sama, bisa menjadi mimpi buruk keamanan bagi berbagai layanan keamanan yang terlibat dalam membuat pengaturan logistik untuk pemakaman. Tetapi beberapa permintaan dan tuntutan aturan yang dibuat oleh pemerintah Inggris untuk mereka yang menghadiri pemakaman mungkin tidak konvensional.

Melaporkan rincian pemakaman kenegaraan, outlet berita Politico menyatakan bahwa para pemimpin dunia telah didesak untuk bepergian dengan penerbangan komersial, bukan pesawat pemerintah, jika mereka terbang ke Bandara Internasional Heathrow.

Para kepala negara juga tidak akan diizinkan menggunakan helikopter atau mobil negara untuk melakukan perjalanan ke lokasi pemakaman, menurut laporan tersebut. Sebaliknya, mereka akan dibawa ke Westminster Abbey dengan "bus yang dikawal".

Tidak jelas apakah aturan pembatasan perjalanan yang diminta oleh Inggris akan berlaku untuk Biden, karena Presiden AS secara tradisional tidak pernah bepergian tanpa Air Force One. Presiden juga tidak pernah mengunjungi negara lain tanpa mobil negara yang dikenal sebagai The Beast, yang diangkut dalam palka Boeing 747 buatannya.

Para pemimpin dunia juga diminta untuk hanya membawa suami/istri atau pasangan mereka untuk pemakaman kenegaraan, kata laporan itu. Tidak ada anggota keluarga atau staf mereka yang dapat diakomodasi di Biara bersejarah, yang memiliki kapasitas tempat duduk terbatas 2.000 orang.

Kantor Luar Negeri Inggris telah berjanji untuk memastikan "keamanan berlapis" di semua situs yang terkait dengan pemakaman kenegaraan.

Resepsi para pemimpin dunia yang akan menghadiri pemakaman kenegaraan akan diselenggarakan oleh Raja Charles III di Istana Buckingham pada malam 18 September.

Presiden Droupadi Murmu akan mengunjungi London dari 17 hingga 19 September untuk menghadiri pemakaman kenegaraan Ratu Elizabeth II dan menyampaikan belasungkawa atas nama pemerintah India, Kementerian Luar Negeri mengumumkan pada hari Rabu.

Menurut Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat Joe Biden secara resmi menerima undangan untuk menghadiri pemakaman bersama dengan Ibu Negara Jill Biden. Sejauh ini, tidak ada undangan yang diberikan kepada mantan Presiden AS yang masih hidup, termasuk Barack Obama, George W. Bush, dan Jimmy Carter.

Perjalanan ke Inggris akan menandai keberangkatan dalam rencana Biden, yang sebelumnya dijadwalkan melakukan perjalanan ke New York dari 18 hingga 20 September untuk berpartisipasi dalam Majelis Umum PBB.

Beberapa pemimpin dunia lainnya yang diperkirakan menghadiri pemakaman adalah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Kaisar Jepang Naruhito, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern (yang baru-baru ini mengharapkan negaranya menjadi republik) dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.

Anggota keluarga kerajaan Belanda, Spanyol, Belgia, Denmark dan Swedia juga diperkirakan hadir untuk memberikan penghormatan pada pemakaman.

Sumber: BeritaSatu.com