Dengan Investasi Rp 400 M, Layanan Ortopedi Jadi Unggulan RS Siloam Mampang

Jakarta, Beritasatu.com - Relaunching RS Siloam Mampang diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rasjid Baswedan pada hari ini, Jumat (16/9/2022). Salah satu layanan unggulan dari RS Siloam Mampang adalah layanan ortopedi. Nilai investasi untuk RS Siloam yang mengunggulkan layanan ortopedi ini hingga mencapai Rp 400 miliar.

“Kini RS Siloam adalah fasilitas kesehatan tersier, dengan 200 bed dilengkapi dengan rawat jalan, rawat inap, emergency, ICU, medical check up, lab, radiologi, dan seterusnya, dengan nilai investasi 400 miliar,” papar Caroline Riady, Wakil Presiden Direktur PT Siloam International Hospitals Tbk. dalam sambutannya di acara relaunching RS Siloam Mampang, Jumat, (16/9/2022).

Peresmian relaunching RS Siloam Mampang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Rumah sakit tersebut mulai beroperasi pada tahun 2020 tepat di awal masa pandemi sebagai upaya tanggap darurat penanganan Covid-19. Selama dua tahun masa pandemi, ratusan nyawa telah terselamatkan dan RS Siloam Mampang menjadi salah satu rumah sakit rujukan Covid-19 pilihan.

Caroline juga mengatakan bahwa layanan ortopedi di RS Mampang dilengkapi dengan berbagai subspesialisasi. Bahkan tim ortopedi RS Siloam Mampang dipimpin oleh beberapa pakar ortopedi di Indonesia, di antaranya adalah Prof. Ismail Hadisoebroto Dilogo, SpOT(K), dr. Andri Lubis, SpOT(K), dr. Henry Suhendra, SpOT, dr. S. Dohar. A. L. Tobing, SpOT, K-Spine, dan lain-lainnya.

Mengapa layanan ortopedi diunggulkan di RS Siloam Mampang? Caroline menjelaskan tujuan dari hal ini adalah untuk menjawab masalah kebutuhan masyarakat di kota metropolitan, yang dalam kesehariannya, lebih banyak duduk dan berada di belakang laptop atau komputer, sehingga rentan mengalami masalah di area tulang belakang.

“Dengan gaya hidup kita yang lebih banyak duduk, lebih banyak di belakang laptop, pasti, akan lebih banyak kasus-kasus, seperti neck pain, low back pain, dan lain sebagainya. Masalah ortopedi ini sangat berkaitan dengan mobilitas dan kemampuan gerak, jadi kalau kita membicarakan tentang quality of life dan well being, jika ada pelayanan ortopedi yang baik, ini bisa memastikan kita untuk terus produktif,” tutur Caroline.

Terakhir, Caroline mengucapkan terima kasih kepada sejumlah pihak yang telah mendukung RS Siloam Mampang selama 2,5 tahun belakangan. Ia berharap agar kehadiran Siloam bisa membantu mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dengan masa depan yang lebih cerah.

