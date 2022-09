Pemakaman Ratu Elizabeth, Menangis atau Gandengan, Pangeran Harry Serba Salah

London, Beritasatu.com- Tingkah laku Pangeran Harry yang bergelar Duke of Sussex menjadi sorotan publik jelang pemakaman Ratu Elizabeth II, neneknya. Apapun yang dilakukan sang pangeran, warganet kerap memberi penilaian. Seperti dilaporkan Newsweek, pada Rabu (14/9/2022), minggu terakhir sangat emosional bagi keluarga mendiang Ratu Elizabeth II.

Pangeran Harry dan Pangeran William berjalan berdampingan dalam prosesi di belakang peti mati Ratu saat dibawa dari Istana Buckingham ke Westminster Hall pada Rabu (14/9). Mereka kemudian bergabung dengan istri masing-masing, Kate Middleton, Duchess of Cambridge dan Princess of Wales yang baru diangkat, dan Meghan Markle, Duchess of Sussex, di upacara penghormatan peti jenazah Ratu Elizabeth

Menurut Entertainment Tonight, acara itu bersifat khidmat, dengan Kate dan Meghan mengenakan gaun hitam dan topi hitam yang serasi, dan perhiasan sentimental keduanya merupakan pemberian mendiang Ratu Elizabeth.

Pangeran William mengenakan seragam militernya sementara Pangeran Harry mengenakan setelan berkabung hitam yang dihiasi dengan medali militer. Dalam satu momen yang menyentuh, Duke of Sussex terlihat menyeka beberapa air mata dari wajahnya.

Sebelum keluar dari aula setelah kebaktian, Harry dan Meghan bergandengan tangan saat mereka berjalan, yang memicu kritik daring dari beberapa orang yang mencap tindakan kasih sayang itu tidak sopan.

"Keluarga Kerajaan meninggalkan Ratu kita tercinta di Westminster Hall dengan anggun dan bermartabat kecuali Harry dan Meghan yang harus berpegangan tangan seperti dua remaja yang sedang jatuh cinta. Mereka benar-benar membuatku kesal," keluh seorang pengguna di Twitter.

Namun pengguna yang lain membela Duke dan Duchess, termasuk James O'Brien, pembawa acara di stasiun radio populer Inggris LBC, yang mengatakan di udara bahwa pengkritik Meghan dan Harry adalah "individu keji yang kejam."

"Seorang pria yang telah menderita rasa sakit yang tak terbayangkan karena dipaksa berjalan di belakang peti mati ibunya di mata seluruh dunia memegang tangan istrinya saat mereka keluar dari satu upacara yang akan membawa kembali kenangan demi kenangan demi kenangan hari terburuk dalam hidupnya, atau hari terburuk kedua dalam hidupnya setelah mengetahui dia kehilangan ibunya," papar O'Brien.

Pangeran Harry dan Pangeran William tidak diragukan lagi diingatkan akan prosesi dan pemakaman ibu mereka Putri Diana pada Rabu (14/9), karena Ratu mengikuti banyak rute yang sama yang lewati 25 tahun yang lalu bulan ini.

Pangeran William mengatakan kepada beberapa simpatisan di Sandringham pada hari Kamis bahwa berjalan di belakang peti mati dalam prosesi untuk Ratu adalah "sangat sulit."

"Pangeran William memberi tahu seorang wanita yang bersimpati dengannya di Sandringham bahwa prosesi kemarin 'sangat sulit' dan telah mengingatkannya untuk berjalan di belakang peti mati ibunya. Dia memberi tahu wanita lain: 'Jangan' t menangis sekarang, Anda akan mulai saya,'”komentar reporter kerajaan Richard Palmer.

Ratu Elizabeth II meninggal pada tanggal 8 September di Balmoral, rumahnya di Skotlandia tempat William dan Harry muda berada ketika mereka mengetahui bahwa Diana telah meninggal pada tahun 1997. Sang nenek mengasuh William dan Harry dalam privasi kastil Aberdeenshire yang memungkinkan mereka berduka sebelum harus memulai perjalanan ke London saat pemakaman sang ibunda Diana.

