Ini Pidato Lengkap Presiden Uzbekistan di KTT SCO Samarkand

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev menghadiri pertemuan puncak Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) pada Jumat (16/9/2022) di Samarkand, Uzbekistan.

Pada Pertemuan Dewan Kepala Negara SCO, Shavkat Mirziyoyev mengusulkan sejumlah inisiatif di antaranya pembentukan Aliansi Kawasan Ekonomi Khusus SCO untuk menggenjot kerja sama perdagangan. Presiden Uzbekistan juga menekankan pentingnya dukungan untuk Afganistan. Berikut adalah pidato lengkap Shavkat Mirziyoyev sebagaimana dilansir dari situs resmi Presiden Uzbekistan:

Kepada yang terhormat para kepala delegasi!

Para peserta KTT!

Para bapak dan ibu hadirin sekalian.

Selamat datang di pertemuan Dewan Kepala Negara Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO).

Saya senang berkesempatan untuk menyambut para pemimpin negara SCO, negara pengamat, para tamu undangan terhormat, serta perwakilan organisasi internasional di kota tua dan ramah Samarkand.

Selama ribuan tahun, kota yang megah ini, yang terletak di pusat Jalur Sutra, telah menjadi pusat dialog antarperadaban, pengayaan budaya dan spiritual, serta perdagangan dan pertukaran sains.

Sungguh mengagumkan meski dunia dihadapi pandemi dan situasi yang sulit, Samarkand hari ini kembali mempertemukan para pemimpin dari hamparan luas Eurasia yang telah menjadi pusat politik dan ekonomi internasional.

Saya ingin menyambut para pemimpin negara yang ikut berpartisipasi di acara kami untuk pertama kalinya, yakni Bapak Shahbaz Shareef, Perdana Menteri Republik Islam Pakistan, Bapak Recep Tayyip Erdogan, Presiden Republik Turki, Bapak Ilham Aliyev, Presiden Republik Azerbaijan, Bapak Serdar Berdimuhamedov, Presiden Turkmenistan.

Selamat datang di Uzbekistan!

Kepada para hadirin terhormat!



Selama masa keketuaan kami di SCO, kami ingin mengintensifkan kerja sama dalam organisasi ini, serta mendongkrak potensi dan prestise internasional.

Selain isu keamanan, peningkatan perdagangan, kerja sama ekonomi dan kemanusiaan juga diprioritaskan.

Berbagai inisiatif telah dilaksanakan di semua bidang kegiatan organisasi. Terlepas dari pandemi dan pergolakan global, bersama kita berhasil menerapkan sepenuhnya the Chairmanship Plan (‘Rencana Keketuaan’). Lebih dari 80 event besar digelar. Upaya kita bersama tercermin dalam lebih dari 40 dokumen yang akan diadopsi hari ini.

Sekali lagi, saya berterima kasih kepada semua negara anggota SCO, Sekretariat organisasi, dan Komite Eksekutif Struktur Anti-Teroris Regional yang telah aktif membantu keketuaan kami.

Para peserta KTT!



Ketika dunia menghadapi defisit kepercayaan dan kesepahaman bersama, konfrontasi dan konflik telah mengintensifkan berbagai tantangan terhadap stabilitas dan keamanan. Masalah-masalah saat ini berikut mengancam pembangunan berkelanjutan: perubahan iklim, kekurangan air dan sumber daya alam, dampak sosio ekonomi dari pandemi, krisis ketahanan pangan dan energi.



Kebutuhan dunia akan rasa saling percaya, keadilan, serta solidaritas meningkat. Dalam hal ini, dialog yang terbuka dan konstruktif perlu terus dilakukan, lebih dari sebelumnya. Aktivitas organisasi kita juga memperlihatkan dunia bahwa dialog sedemikian rupa itu memungkinkan.



Berkat komitmen teguh prinsip keterbukaan dan nonblok, SCO memperkuat hubungan yang saling menguntungkan antar negara anggota dan berhasil mempererat kerjasama internasional. Keanggotaan SCO juga bertambah, serta kerja sama kita juga tumbuh kembang.



Hari ini, memorandum of obligation oleh Iran sebagai anggota sepenuhnya organisasi telah ditandatangani. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Presiden Iran, Bapak Ebrahim Raisi dan seluruh rekan kami di peristiwa yang bersejarah ini.

Kami juga menyambut baik penandatanganan memorandum penyerahan status mitra dialog bagi Mesir dan Qatar.



Lebih lanjut, kami juga mengambil keputusan untuk memulai prosedur untuk memberikan Belarus status anggota penuh SCO, serta Bahrain, Kuwait, Maladewa, Uni Arab Emirat dan Myanmar sebagai mitra dialog.



Perluasan cakupan geografis SCO merupakan bukti lain dari pentingnya organisasi kita, yang memperlihatkan efisiensi, saling kesepahaman, dan dinamisme.



Kepada yang terhormat kepala delegasi!



SCO sedang memasuki tahap pembangunan baru dan yang lebih bertanggung jawab. Kita harus menuntaskan berbagai tugas-tugas prioritas kerja sama bersama.



Menurut kami, pertama, penting untuk terus menjaga status nonblok dan keterbukaan dari organisasi ini.

Kita berpegang pada prinsip keamanan yang tidak terpecahbelahkan. Kegiatan SCO perlu terus fokus pada kerja sama yang luas. Kami yakin Asia Tengah harus menjaga statusnya sebagai “pusat geografis” dari SCO itu sendiri.



Saya percaya, berdasarkan pendekatan berprinsip ini dan dengan mempertimbangkan situasi internasional, kita dapat mulai mempersiapkan Strategi Pengembangan SCO hingga 2040. Dokumen ini harus mencakup semua bidang kerja sama multifaset dan menentukan prioritas pengembangan jangka panjang SCO.



Pertama, sangat penting untuk meningkatkan dampak praktis dari kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi. Ini adalah salah satu syarat utama untuk memastikan stabilitas di kawasan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk negara kita.

Sudah jelas penting untuk menggunakan model interaksi regional untuk mencapai keberlanjutan ekonomi yang lebih baik. Penting juga untuk beralih ke tindakan nyata untuk membagun rantai produksi di kalangan negara SCO dengan “supply shoulder” yang lebih pendek.



Kami ingin memaksimalkan potensi yang ada, mempertimbangkan keuntungan dari ekonomi negara SCO yang saling melengkapi. Dalam hal ini, kami mengajukan untuk membentuk ruang bersama untuk kerja sama industri dan teknologi dengan meluncurkan Dialog Ekonomi SCO baru.



Tugas utamanya adalah untuk menggabungkan peluang dan mengaktifkan semua mekanisme kerja sama perdagangan dan ekonomi yang telah kita buat dengan menghilangkan hambatan perdagangan dan bea cukai, membentuk rantai produksi dan pasok yang terjamin dan stabil, mendorong program bersama terkait lokalisasi dan substitusi impor, serta melindungi dan mendorong penanaman modal bersama, utamanya di pengembangan infrastruktur, industri kompetitif, serta sektor jasa.

Dalam memastikan kerja sama ekonomi berskala memyeluruh antara negara-negara kita serta mendapatkan hasil konkret dari kerja sama yang praktis, kami mengajukan untuk menyelenggarakan Pekan Kerja Sama Bisnis Wilayah SCO di Uzbekistan.



Dalam rangka memperkuat kerja sama industri dan mendongkrak perdagangan, kami juga mendorong pembentukan Aliansi Kawasan Ekonomi Khusus SCO. Kami siap untuk menggelar pertemuan pertama antara pemimpin administrasi kawasan khusus tersebut tahun depan, di Uzbekistan, di kawasan industri Uzbekistan-SCO.

Langkah lainnya adalah kami mengusulkan penyelenggaraan Grand SCO Trade Fair secara tahunan, dengan peluncuran satu platform elektronik sebagai basisnya. Ini akan difasilitasi oleh Joint Action Plan for the Development of Intraregional Trade (Rencana Aksi Bersama untuk Pengembangan Perdagangan Intraregional) yang kita adopsi hari ini.

Saya juga ingin menarik perhatian Anda ke hal penting lainnya.



Kita perlu akui bahwa meski negara-negara kita adalah produsen, eksportir dan importir besar produk pertanian dan pangan, kita belum bisa membangun kerja sama yang serius terkait isu ketahanan pangan di platform SCO.



Potensi negara-negara kita memungkinkan kita untuk secara konsisten menyediakan tanaman biji-bijian, ternak, buah dan sayur mayur, bahan makanan pokok, serta pupuk yang dibutuhkan. Kita juga harus turut berkontribusi untuk mengatasi masalah ini di tingkat global.

Karena itu, kami merasa penting untuk mengembangkan Prinsip dan Pendekatan Umum terkait Ketahanan Pangan. Penting untuk memberikan langkah-langkah spesifik dalam dokumen ini untuk membawa kerangka peraturan, untuk melakukan penelitian bersama dan untuk memperkenalkan inovasi.



Perhatian paling serius juga harus diberikan pada program berkaitan dengan budi daya dan pemrosesan tanaman pertanian, pembentukan skema terkoordinasi terkait pengiriman langsung bersama, penyusunan logistik yang efisien, koridor yang “hijau” dan cepat untuk pengiriman produk makanan yang berkualitas dan terjangkau.



Dalam rangka membahas isu-isu penting ini, kami mengajukan untuk menggelar Konferensi Internasional Ketahanan Pangan tahun depan.

