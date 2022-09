Sidang Umum PBB, GCRG Kerja Sama Selesaikan Krisis Dunia

Jakarta, Beritasatu.com - Seluruh anggota Global Crisis Response Group (GCRG) bahu membahu menyelesaikan krisis pangan, energi, dan keuangan dunia. Hal itu tergambar pada pertemuan Sherpa GCRG, Jumat (16/9/2022) malam secara virtual. Pertemuan yang dipimpin Deputi Sekjen PBB, Amina J Mohammed itu dihadiri wakil Indonesia yakni Sesmenko Perekonomian, Susiwijono.

Pada Sesi ke-77 Sidang Umum PBB atau The 77th Session of the UN General Assembly yang dibuka Selasa (20/9/2022) mendatang, terdapat agenda sampingan yakni pertemuan para Champions GCRG.

Pertemuan Champions adalah pertemuan tingkat kepala negara atau kepala pemerintahan GCRG yang digelar pada 21 September 2022 di New York, Amerika Serikat. Sedangkan pertemuan tingkat Sherpa GCRG yang dihadiri Susiwijono adalah dalam rangka mempersiapkan pertemuan Champions GCRG.

Champions GCRG hanya beranggotakan enam kepala pemerintahan atau kepala negara, salah satunya Presiden Jokowi. Lima lainnya yang dipercaya Sekjen PBB Antonio Guterres adalah Presiden Senegal, Kanselir Jerman, PM Barbados, PM Denmark, dan PM Bangladesh. Champion GCRG ini dipimpin langsung oleh Sekjen PBB.

GCRG berperan melakukan koordinasi antarbadan PBB, merumuskan aksi untuk mengatasi krisis pangan, energi, dan keuangan. Selain itu melakukan analisa data krisis serta mendorong kerja sama untuk implementasi solusi.

Menurut Deputi Sekjen PBB Amina Mohammed Champions GCRG akan dihadiri PM Barbados, PM Bangladesh, Kanselir Jerman, dan Presiden Senegal. Sedangkan Presiden Jokowi dan PM Denmark tidak hadir.

BACA JUGA

PBB Sebut Dampak Perubahan Iklim Menuju Kehancuran

Sekjen PBB Antonio Guteress akan memimpin pertemuan Roundtable GCRG atau Champions GCRG.

Sekjen UNCTAD, Rebecca Greenspan juga akan memaparkan kompleksitas krisis dan keterkaitan antara dimensi krisis satu dengan lainnya, serta hal-hal yang menjadi kendala dalam penurunan harga komoditas pangan dan energi.

“Krisis sosial diperkirakan akan terus terjadi di beberapa kawasan dunia, seperti di Amerika Latin dan dapat menyebar ke kawasan lainnya. Mengantisipasi gejolak tersebut, komunitas global perlu mempersiapkan program jaringan pengaman sosial yang dapat menunjang ketersediaan pangan dan lapangan pekerjaan,” Kata Amina Mohammed.

BACA JUGA

PBB Sebut 50 Juta Orang Terjebak Perbudakan Modern

Dalam pertemuan Champions GCRG, anggota akan menyampaikan pandangan dan masukan. Pertemuan akan membahas lebih lanjut isu-isu pangan, energi, dan keuangan.

Joint Coordination Centre (JCC) dari Black Sea Grain Initiative akan berbicara mengenai pengelolaan transportasi komoditas pangan dan pupuk dari Ukraina.

Berdasarkan data JCC, sampai dengan 12 September 2022 terdapat 2,7 juta ton biji-bijian dan bahan makanan lainnya diangkut dari tiga pelabuhan di Ukraina. Destinasi pengiriman ditujukan sebanyak 28% ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah; 27% ke negara-negara berpenghasilan menengah ke atas; dan 44% ke negara-negara berpenghasilan tinggi.

BACA JUGA

Indonesia Diproyeksi Aman dari Ancaman Krisis Pangan Global

Pada isu krisis finansial, masih terdapat kendala dalam pembahasan restrukturisasi hutang, pendistribusian Special Drawing Rights (SDR) dan pelebaran ruang fiskal.

“Sejumlah negara mitra menolak membahas hal-hal terkait hutang tersebut sebelum terselenggaranya mid-term elections Amerika Serikat pada 8 November 2022,” ujar Amina dalam penjelasannya.

Baca selanjutnya

Saat ini terdapat 44 negara yang terdampak krisis dan perlu dipertimbangkan ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: PR