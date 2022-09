Azyumardi Azra, Cendekiawan Muslim Peraih Gelar Sir Pertama di Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia kehilangan seorang tokoh kebangsaan yang begitu aktif menyuarakan soal keislaman, keindonesiaan, dan demokrasi. Dia adalah Prof Dr H Azyumardi Azra, M Phil, MA, CBE.

Cendekiawan muslim kelahiran 4 Maret 1955 itu menutup usianya di Rumah Sakit di Kedah, Selangor, Malaysia. Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 1998 itu meninggal dunia setelah sehari sebelumnya mengalami sesak nafas dalam penerbangan ke Malaysia.

Semasa hidupnya Azyumardi Azra dikenal sebagai Profesor yang ahli sejarah, sosial, dan intelektual Islam. Sepanjang hidupnya dia sudah menekuni banyak profesi mulai dari wartawan, pemimpin redaksi, dosen, penulis, hingga menjadi guru besar.

Pada tahun 2010, dia memperoleh titel Commander of the Order of British Empire, sebuah gelar kehormatan dari Kerajaan Inggris dan menjadi "Sir" pertama dari Indonesia.

Azyumardi memulai karier pendidikan tinggginya sebagai mahasiswa sarjana di Fakultas Tarbiyah IAIN Jakarta pada tahun 1982. Atas bantuan beasiswa Fullbright, ia mendapakan gelar Master of Art (MA) pada Departemen Bahasa dan Budaya Timur Tengah, Columbia University tahun 1988. Ia memenangkan beasiswa Columbia President Fellowship dari kampus yang sama, tetapi kali ini Azyumardi pindah ke Departemen Sejarah, dan memperoleh gelar MA pada 1989.

Pada 1992, ia memperoleh gelar Master of Philosophy (MPhil) dari Departemen Sejarah, Columbia University tahun 1990, dan Doctor of Philosophy Degree dengan disertasi berjudul The Transmission of Islamic Reformism to Indonesia: Network of Middle Eastern and Malay-Indonesian ‘Ulama ini the Seventeenth and Eighteenth Centuries. Tahun 2004 disertasi yang sudah direvisi diterbitkan secara simultan di Canberra (Allen Unwin dan AAAS), Honolulu (Hawaii University Press), dan Leiden, Negeri Belanda (KITLV Press).

Pada tahun 1993 Azyumardi kembali ke Jakarta dan mendirikan sekaligus menjadi

